Martha Isabel Bolaños contó que tuvo un amor pasajero con uno de los jurados de MasterChef

Martha Isabel Bolaños confirmó amorío con Christopher Carpentier y reveló por qué ya no están más juntos - crédito @marthaisabelii y @chriscarpentier/Instagram

A pesar de que Martha Isabel Bolaños fue una de las concursantes más fuertes y queridas por el público, se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, dejando a sus seguidores sorprendidos y tristes.

La actriz, conocida por su participación en Yo soy Betty, la fea, estuvo como invitada en una entrevista de la emisora Tropicana y allí no solo compartió su experiencia en el reality, también dio detalles inéditos de su vida privada, en particular sobre su relación con el chef Christopher Carpentier, uno de los jueces de MasterChef Celebrity Colombia.

Martha Isabel Bolaños se sinceró en el programa radial Cómo Amaneció Bogotá y reveló que, antes de su participación en el programa de convivencia, estuvo compitiendo en la cocina más famosa del mundo y por esos días se comenzó a rumorar un supuesto romance entre ella y uno de los integrantes de la mesa de jurados.

Martha Isabel Bolaños tuvo un romance con un jurado de 'Masterchef Celebrity' cuando participó - crédito MasterChef Celebrity Colombia

Sin embargo, esa información se confirmó, según las recientes declaraciones de Bolaños. En esa temporada la actriz tuvo un breve romance con el chef chileno Christopher Carpentier y esta es la primera vez que Bolaños aseguró que realmente hubo algo entre ellos, pero también confesó la razón por la que ya no están más juntos.

“Ni más. Fuimos a cenar, pero no, no prosperó”, mencionó Bolaños, indicando que, aunque hubo un inicio prometedor, la relación no se desarrolló como esperaban.

¿Por qué no funcionó la relación entre Martha Isabel Bolaños y Christopher Carpentier?

Martha Isabel fue clara al explicar que el ritmo acelerado con el que Carpentier quería llevar la relación fue un factor determinante para que decidiera poner fin a la misma.

“No prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’. Él ya me quería casar. Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó, no, no pasé”, comentó la actriz.

Esta declaración sugiere que mientras Carpentier tenía intenciones serias y rápidas, Bolaños prefería tomar las cosas con calma. Así que sus expectativas y ritmos fue, según ella, el principal motivo por el cual decidieron no continuar con la relación.

El chef chileno tenía intenciones serias con Martha Isabel Bolaños y ella no tanto, por eso no prospero su relación - crédito @chriscarpentier/Instagram

La revelación de este romance ha generado una serie de reacciones entre los seguidores de ambos programas. Los fans de Masterchef celebrity Colombia y La casa de los famosos Colombia han expresado su sorpresa y curiosidad por los detalles de esta relación que, hasta ahora, había sido objeto de especulación.

“Siempre sospechamos que había algo entre ellos, pero nunca imaginamos que fue tan serio como para que Christopher quisiera casarse,” comentó una seguidora en redes sociales. La reacción general ha sido de sorpresa, con muchos lamentando que la relación no haya funcionado.

La actriz ha señalado que, a pesar de no haber encontrado el amor con Carpentier, se siente optimista y agradecida por las experiencias vividas.

Reacciones de Martha Isabel Bolaños hacia ‘La Segura’ causan polémica

En esa misma entrevista, Martha Isabel tuvo que describir a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia en una palabra y sus respuestas revelaron tanto admiración como críticas hacia las celebridades que se encontró en el lugar.

“Julián Trujillo es misterioso, Karen es inteligente, Melfi es competitivo, Sebastián es un tipazo y Ornella es insegura, Diana Ángel y Camilo Pulgarín fueron una decepción. Mafe es un amor, Isabella Santiago misteriosa, Nataly Umaña es una berraca, Isabella Sierra es una chiquilla, Beto es un líder, Pantera es desconcertante, Culotauro densidad y Alfredo inmaduro.”, comentó Martha, resaltando las personalidades que la rodearon durante su estadía.

En el momento en el que le preguntaron por ‘La Segura’ y la palabra con la que definía a ella, Martha prefirió decir “paso” y evadir por completo la pregunta. Con esta actitud demostró que no está dispuesta ni a mencionarla en su vida fuera del programa.