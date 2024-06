Carlos Carrillo, director de la Ungrd, habló del escándalo de corrupción en la unidad: “No apoyo el principio de oportunidad”

El director de la Ungrd aseguró que para el principio de oportunidad de López y Pinilla se debe tener en cuenta el testimonio de la Ungrd - crédito Ungrd

El actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, ha sido enfático al declarar que no apoyará el principio de oportunidad para Olmedo López y Sneyder Pinilla.

“La unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres debe ser reconocida como víctima en todos los procesos que se adelantan en este momento”, indicó Carrillo.

La Ungrd adoptará esta postura debido a que la entidad se considera afectada por las acciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Carrillo subrayó la importancia de que la Ungrd sea vista como víctima en estos casos, insistiendo en que la entidad “sigue siendo víctima de su actuar”. Esta declaración se alinea con la necesidad de que se tenga en cuenta la versión de la Unidad al momento de considerar cualquier principio de oportunidad.

Aseguró que la entidad está dispuesta a colaborar con lo que sea necesario - crédito @UNGRD/X

El director de la Ungrd explicó con detalle por qué sostiene esta posición, señalando que su función es aportar la perspectiva de la unidad a la Fiscalía. En sus palabras, “yo no apoyo el principio de oportunidad porque no es mi papel definirlo, eso lo define la Fiscalía, yo simplemente he pedido que se nos reconozca como víctimas para aportar nuestra versión y que de esa forma la Fiscalía decida si hay o no principio de oportunidad”.

El principio de oportunidad es una figura legal que permite a la Fiscalía desistir de la persecución penal en ciertos casos, generalmente con el fin de obtener ventajas procesales o por consideraciones de utilidad.

La posición de Carlos Carrillo busca asegurar que la versión de la Ungrd sea escuchada y tomada en cuenta por la Fiscalía al tomar decisiones clave sobre el principio de oportunidad. Su enfoque destaca la relevancia de la entidad como parte afectada en los procesos legales, reforzando así la postura institucional frente a las acciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Todo esto se ocurre en medio de la situación en la que los mencionados individuos podrían estar buscando beneficiarse del principio de oportunidad. Sin embargo, Carrillo deja claro que la Ungrd no apoyará una medida de este tipo sin que se considere previamente su condición de víctima, declarando: “Es necesario que se tenga en cuenta la versión de la unidad a la hora de pensar en esos principios de oportunidad”.

Carrillo ante la Fiscalía

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, llegó a la Fiscalía para rendir una declaración como testigo dentro del caso de presuntos sobrecostos de 16.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques. Carrillo afirmó que la supuesta corrupción no comenzó con su antecesor Olmedo López y se puso a disposición del órgano de control fiscal para adelantar las pesquisas.

Carlos Carrillo indicó que a la Ungrd se le debe declarar como víctima del entramado de corrupción - crédito @UNGRD/X

La diligencia estaba programada para el martes 4 de junio en el búnker de la Fiscalía. Carrillo en compañía de su equipo jurídico arribó para entregar detalles sobre los casos de corrupción que encontró en la entidad una vez llegó como director. Carrillo declaró como testigo en el caso que implica a Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Sin embargo, antes de ingresar al búnker, Carrillo indicó: “La reunión informal de las semana pasada con la señora fiscal general, Luz Adriana Camargo, fue el primer paso. Hoy, formalmente citado, estoy aquí para rendir testimonio y abrir las puertas de nuestra entidad a la justicia”.

Además, se ha encontrado que la contratación se ha concentrado en pocas empresas, y hubo una evidente utilización política de las capacidades de la Unidad en las elecciones pasadas. La situación es preocupante y requiere una investigación exhaustiva

Carrillo advirtió a la Fiscalía que los hechos de corrupción en la entidad son más escandalosos de lo que se conoce. Asimismo, reaccionó al informe de la Contraloría que habla de irregularidades en la contratación de los últimos cuatro años en la Ungrd, la cual asciende a 5 billones de pesos.