Daddy Yankee y el detalle que no se conocía de su vida cristiana: por esta razón no lo hizo público

Daddy Yankee confesó que se convirtió al cristianismo en 2016, pero siguió cantando para respetar sus contratos - crédito flow.cristiano.news/Instagram

El 4 de diciembre de 2024, el cantante de música urbana Raymond Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció su retiro de la música, pues decidió continuar con su vida cristiana.

Pero, un detalle de la nueva vida de uno de los pilares del género urbano latino no se conoció y es que, en una de sus predicaciones, el boricua explicó que la decisión de entregar su vida a Dios la había tomado en 2016, pero que prefirió seguir con sus conciertos y giras para no tener que romper los contratos y que la gente lo pueda reconocer como una persona honrada que no sirve a un Dios ladrón.

“Yo sabía que si yo salía en 2016 diciendo que me convertí faltando un montón de contratos, los procesos no lo iban a entender, iba a traer confusión, so, qué yo dije, tengo que callar, cumplir porque cuando uno hace negocios tú no puedes romper eso así porque sí”, comenzó por explicar el intérprete de éxitos como Gasolina.

En este sentido, Daddy Yankee agregó que se tiene la creencia que un artista puede romper contratos sin ningún problema, pero explicó que no es así, y menos si quería dejar su nombre limpio y una buena imagen en su nueva vida como cristiano.

Daddy Yankee explicó que no canceló sus contratos porque es un hombre honesto - crédito El Record Cartel/EFE

“Hay mucha gente que se cree que tú puedes romper eso así porque sí y están bien equivocados, porque el mensaje que tú le das al mundo es que yo le sirvo a un Dios truquero, que le sirvo a un Dios ladrón”, agregó.

Por lo tanto, Ayala afirmó que los compromisos laborales se deben cumplir, esto, con el fin de no causar malestar en la gente “porque qué testimonio tú les vas a decir al otro, me fui porque Dios, pero hermano, ¿a qué Dios tú le sirves?, si teníamos un acuerdo”.

Por último, el cantante de música urbana que ha lanzado varias canciones con temática cristiana a lo largo de su carrera como, por ejemplo, Ora por mí o Coraza divina, aconsejó a las personas ser honrados y serios en sus contratos laborales.

“Hay que ser serios en los contratos y yo fui serio, nadie puede decir que ese hombre no es honrado, ese varón es honrado, cumplió y estoy aquí con mi frente en alto, nadie puede decir otra cosa, soy un hombre honrado, íntegro, cumplí”, concluyó el intérprete.

La nueva vida cristiana de Daddy Yankee

Tras completar su quinto concierto La Meta en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en San Juan, a través de un emotivo mensaje de casi tres minutos, el artista reveló que comenzará una nueva etapa en su vida dedicada a Cristo.

“Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, expresó Raymond Ayala, que decidió dar un giro radical en su vida para seguir el camino del Evangelio.

El cantante boricua aprovechó su concierto en Puerto Rico para anunciar su retiro - crédito ETIENNE LAURENT/EFE

Durante su discurso, Daddy Yankee confesó haber sentido un vacío que intentó llenar con su carrera artística sin éxito: “Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo”.

Al respecto, el icónico cantante señaló que fue Jesús quien finalmente le brindó la plenitud que buscaba: “Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Reconozco que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él”, enfatizó Daddy Yankee, resaltando su compromiso con la fe.

El artista manifestó su deseo de utilizar todas las herramientas a su disposición, tales como la música y las plataformas digitales, para el reino de Cristo: “Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”.

Daddy Yankee anunció su retiro en diciembre de 2023 - crédito Daddy Yankee/YouTube

Durante el último concierto de la gira, Daddy Yankee estuvo acompañado por Luis Fonsi, con el que interpretó Despacito, y Rauw Alejandro, que lo acompañó en varios temas, incluyendo Agua y Panties y brassieres.

Daddy Yankee se une así a otros artistas urbanos que han seguido un camino similar, como Héctor ‘El Father’, Farruko, y Voltio, que también optaron por dejar la música para dedicarse a la fe.

“Esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, aseguró el intérprete.