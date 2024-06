Cortes de luz en Bogotá para hoy, martes 4 de junio de 2024: estos son las localidades afectadas

IMAGEN DE REFRENCIA: Un bombillo incandescente | Crédito: AP /Jae C. Hong)

Cortes de luz hoy en Bogotá:

Localidad Bosa

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la carrera 83 a carrera 85 entre calle 55 a calle 57 - Barrio Escocia.

Desde las 7:45 a.m. hasta las 11:15 a.m. De la carrera 88 a carrera 90 entre calle 55 a calle 57 - Barrio Las Margaritas.



Localidad Chapinero

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 69 a calle 71 - Barrio Las Acacias.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 5: p.m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 94 a calle 96 - Barrio Chico Norte III Sector.



Localidad Engativá

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la calle 74 a calle 77 entre carrera 93 a carrera 95 - Barrio Paris.



Localidad Fontibón

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 39 a calle 41 - Barrio Salitre Occidental.



Localidad Los Mártires

Desde las 8:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 18 a calle 20 - Barrio la Favorita.

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la calle 14 sur a calle 16 sur entre carrera 23 a carrera 25 - Barrio Santa Isabel Sur.



Localidad Barrios Unidos

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la carrera 54 a carrera 56 entre calle 97 a calle 99 - Barrio La Castellana.



Localidad Suba

Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 159 a calle 161 - Barrio Cantagallo.

Desde la 8:15 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la carrera 57 a carrera 59 entre calle 127 a calle 129 - Barrio Las Villas



Localidad Usaquén

Desde la 8:15 a.m. hasta las 1:30 p.m. De la calle 137 a calle 141 entre carrera 9 a carrera 12 - Barrio Cedritos.



Localidad Kennedy

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la calle 56 sur a calle 58 sur entre carrera 83 a carrera 85 - Barrio La Paz Bosa.



Localidad San Cristóbal

Desde las 12:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 12 este a carrera 14 este - Barrio El Pinar.

Desde las 8:15 p.m. hasta las 12:00 p.m. De la carrera 13 este a carrera 15 este entre calle 68 sur a calle 70 sur - Barrio Juan Rey La Paz.



Soacha

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la calle 7 sur a calle 9 sur entre carrera 21 a carrera 23 - Barrio Quintas De Santa Ana.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la carrera 31 este a carrera 35 este entre calle 4 a calle 7 - Barrio Altos de la Florida II Sector.



Consejos para evitar inconvenientes por cortes de luz

Por otra parte, Enel emitió una serie recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante el cumplir de las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos : lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permita la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel recomendó validar la identidad de sus trabajadores llamando al 7115115 en Bogotá o en el 5115115 en Cundinamarca.

Igualmente, la compañía destacó que no todos los trabajos requieren de interrupciones en el suministro, pero pueden presentar fluctuaciones de energía, a su vez, por seguridad, algunas de las actividades serán reprogramas en caso de lluvia o tormentas eléctricas.

Finalmente, los usuarios podrán verificar a través del Mapa en línea el estado de las actividades, los barrios afectados, el horario de suspensión, la hora de restablecimiento, de la siguiente manera:

e ingresa a la sección “ Accede a la página web www.enel.com.co e ingresa a la sección “ Hogares ”.

‘Trabajos programados’ y haga clic en “ Ve a la parte inferior donde dicey haga clic en “ Infraestructura Eléctrica ”.