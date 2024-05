Productos no mineros aumentaron su exportación en 2,5% en el primer trimestre de 2024

Este periodo se caracterizó por un crecimiento del 2,5% en el valor de estas exportaciones - crédito iStock

El más reciente análisis estadístico llevado a cabo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) arrojó luz sobre un aspecto crucial de la economía colombiana: el incremento en las exportaciones de bienes no minero energéticos durante los primeros tres meses del 2024.

Este periodo se caracterizó por un crecimiento del 2,5% en el valor de estas exportaciones, las cuales ascendieron a la cifra significativa de 4.970 millones de dólares en comparación con los 4.848 millones registrados durante el mismo lapso en 2023.

El sector agropecuario lidera este avance - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

No solo en términos de valor monetario se observó este ascenso, también el volumen de bienes exportados reflejó una tendencia al alza, con un aumento del 10,5%. Esto se traduce en el despacho de 2,1 millones de toneladas de productos durante el primer trimestre de 2024, frente a las 1,9 millones de toneladas reportadas en el periodo equivalente del año anterior.

Esta tendencia ascendente ha sido fuente de satisfacción para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza. El funcionario destacó el objetivo del actual Gobierno de “transformar el tejido productivo del país”, con la mirada puesta en “la expansión de mercados, la diversificación y agregación de valor en las actividades productivas y exportadoras, y los encadenamientos”.

Señaló que el sector agropecuario lidera este avance, pero no ha estado solo, ya que diversos productos industriales también han desempeñado un papel fundamental en el impulso de las exportaciones no mineras.

Dentro de la amplia gama de productos que contribuyeron a este crecimiento, algunos se destacan por sus altas tasas de incremento en su demanda internacional. Es el caso de los filetes de tilapia, cuyas exportaciones se dispararon un 115,5% comparado con el primer trimestre del año anterior; el banano, con un 84,9%; los vehículos, tanto de carga como de pasajeros, con un 74,4%; y el limón Tahití, con un incremento del 60,3%.

Otros productos como el aguacate hass, el policloruro de vinilo, el azúcar, las preparaciones de belleza, las flores y los bombones y confites también reportaron crecimientos notables.

El informe pone de manifiesto el papel primordial que juegan ciertos departamentos en este fenómeno. Risaralda, Bogotá, Magdalena, Huila y Antioquia, en conjunto, representan el 50,5% del total de exportaciones de este segmento y experimentaron un crecimiento del 16,5% en el primer trimestre, alcanzando los 2.509 millones de dólares. Esto supone un incremento significativo respecto a los 2.154 millones reportados en el mismo periodo de 2023. Risaralda se destacó especialmente con un aumento del 69,2% en sus ventas externas no mineras.

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se destacó la labor de ProColombia en la promoción de estos resultados, al brindar asesoramiento y apoyo a los empresarios regionales para acceder a mercados internacionales.

Dentro de la amplia gama de productos que contribuyeron a este crecimiento, algunos se destacan por sus altas tasas de incremento en su demanda internacional - crédito Jesús Aviles / Edición Infobae

Luis Felipe Quintero Suárez, viceministro de Comercio Exterior, resaltó el compromiso de su cartera en “acompañar a las empresas productoras o comercializadoras de bienes ubicadas en los distintos territorios, para ayudarlas a poner en contacto con compradores internacionales y asistir a exhibiciones y ferias internacionales”.

En el análisis de los destinos principales para estos bienes no mineros, se identificaron 5 mercados que propulsaron este crecimiento, participando con el 18,3% del total exportado y evidenciando un conjunto de ascensos que alcanzan el 23%, se trata de Bélgica, Venezuela, China, México y Chile. Entre ellos, destaca Venezuela, no solo por su aumento en la participación dentro de las exportaciones no mineras con un 3,5%, sino también por registrar un crecimiento de 26% en el primer trimestre de 2024.

Esto pone de manifiesto el dinamismo y el potencial del comercio exterior colombiano en la diversificación y penetración de nuevos mercados internacionales, ratificando la importancia de estas estrategias para el desarrollo económico del país.