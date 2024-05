Silvestre Dangond agotó las boletas para su primer concierto en El Campín en Bogotá: organización aclaró si habrá segunda fecha

El cantautor vallenato se presentará el 18 de mayo en el estadio El Campín - crédito redes sociales

El 18 de mayo, el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá se vestirá de rojo para recibir a Silvestre Dangond, uno de los exponentes más importantes del género vallenato, que regresa a la capital colombiana con su espectáculo, tras haber anunciado un breve retiro musical en diciembre de 2022.

La presentación musical del cantante nacido en Urumita, que hace parte de su gira Ta´ malo, por su nuevo álbum musical que lleva el mismo nombre, agotó sus entradas. Aunque fanáticos capitalinos del artista se preguntan si habría otra fecha para Bogotá, el equipo de comunicaciones reveló a Infobae Colombia que no se ha previsto tener otro concierto en lo capital.

El 18 de mayo el artista se presentará junto a los acordeoneros Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella -crédito @silvestredangond/Instagram

Dangond se mostró emocionado porque el evento vendió todas sus entradas, así que en sus redes sociales compartió un mensaje con sus fanáticos: “Desde el viernes pasado estamos sold out!! Ya no me aguantaba más por darle esta sorpresa. ¡Así que se los cuento!Cuantas veces dije “jummm, si Bogotá hablara” y Bogotá habló🔴🔴 ¡Los amo!”, escribió el artista.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, los silvestristas, como se hace llamar la fanaticada del cantante, manifestaron que se encontraban listos para presenciar el show de Silvestre: “❤️estamos listos”; “Lo están sintiendo… jumm‼️ Llegó tu papi a la capital..”; “Estamos tan orgullosos de ti 🔥 gracias por tanto”; “Eres muy merecedor de todo esto! ❤️El 18 nos vemos, te amo. 😍”; “Merecedor de todo lo bueno ❤️”; “Puro silvestrismo del alma 🔥❤️🙌”, son algunas reacciones en las redes.

Bogotá se prepara para el concierto sold out de Silvestre Dangond -crédito @silvestredangond/Instagram

Con una tarima de más de setenta metros de ancho y una escenografía que supera los 26 metros, la producción incluirá efectos especiales de alta tecnología y drones que iluminarán el cielo, sumando a un repertorio que rodea las treinta canciones como Bacano, Por un beso de tu boca, Ya no me duele más, La difunta, Niégame tres veces, Cantinero y muchas más, ofreciendo más de tres horas de presentación.

La energía de Dangond y el acompañamiento de los acordeoneros Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella asegurarán que “nadie se quede sentado”. El reencuentro del cantante con sus antiguos acordeoneros lo hace sentir “emocionado” puesto que con De La Espriella “duré una década luchándola, remándola” y con ‘R8’ “aunque fue muy poquito tiempo, también se vivió una lucha porque llegar al puesto de Juancho no era fácil, pero con mucha dedicación, fuerza y aguante logramos sacar el álbum de La 9a Batalla”.

Silvestre Dangond, Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella se unen para un concierto en Bogotá - cortesía Paola España Press

“Pienso que mis seguidores recuerdan a estos dos grandes acordeoneros porque con Juancho fue el inicio de todo y ya cuando Rolando llegó, lo hizo bajo una consagración que el público disfrutó (...) Para mí, uno no es más que otro; del 1 al 10, los dos son 10, cada uno en su estilo, y se complementan muy bien conmigo”, añadió el cantautor.

El artista, que reside en Miami (Estados Unidos), ha elegido la capital colombiana como uno de los puntos clave en su gira, considerándola como su “casa” y el lugar donde, hace más de 15 años, decidió montar su estudio y lanzar su carrera musical. “Cuando llegué a Bogotá hace más de 15 años, la amé desde el día uno, monté mi estudio y dije, es la ciudad de las oportunidades, desde aquí voy a hacer mi carrera… Hoy miro todo el camino recorrido y solo tengo gratitud infinita, el camino sigue y lo que viene es candela”, añadió el músico.

El urumitero volverá a un concierto en Bogotá luego de haber anunciado su retiro de los escenarios en diciembre de 2022 - crédito diomargarcia1/X

“Para mí es emocionante que una ciudad que amo tanto, me devuelva un poco de ese cariño de esta forma… Quiero llegar ese día y verlo para sentir que es verdad”, expresó Dangond en un comunicado, además, reveló una profunda conexión y gratitud hacia Bogotá, la cual considera la cuna de sus oportunidades y éxito. La expectativa por este evento no podría ser mayor, especialmente después de que el cantante llenara cinco veces el Movistar Arena, demostrando su indiscutible lealtad de sus seguidores.