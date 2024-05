Laura Sarabia interpuso ante la Fiscalía una denuncia por extorsión y desprestigio en su contra: estos son los detalles

Laura Sarabia es la mujer con más poder en Colombia, al ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidente

Laura Sarabia, que en la actualidad oficia como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), interpuso, en la jornada del jueves 2 de mayo de 2024, una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, relacionada con lo que sería, según su defensa, la extorsión y campaña de desprestigio en su contra, y que pretendería involucrarla en conductas punibles por la campaña presidencial de Gustavo Petro.

A través de una comunicación radicada ante el organismo de investigación judicial, la funcionaria – que está en la mira de las autoridades por las denuncias de su exempleada Marelbys Meza, que fue víctima de una prueba de polígrafo e interceptaciones ilegales – indicó que desde el domingo 28 de abril ha recibido una serie de mensajes a través de la plataforma de WhatsApp, en la que buscarían retribución económica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Laura Sarabia, directora del Dapre, indicó que pretenderían extorsionarla con audios en los que aparecería su voz - crédito Presidencia

“Desde hace varios meses se ha venido gestando un clima de desinformación en mi contra, que pretende dañar mi reputación, afectar mi buen nombre y la ejecución pacifica de mis funciones como servidora pública. Hay gente que viene usando mi nombre para infamias, tráfico de influencias y otros actos indebidos”, dijo Sarabia, por conductas en los que considera que su nombre es usado de forma indebida.

A su vez, manifestó que el lunes 29 de abril recibió los siguientes mensajes. “Que, aunque no puedo afirmar la veracidad de su contenido, fortalecen lo que se ha venido denunciando ante la Fiscalía General de la Nación desde el 5 de septiembre de 2023 y es la existencia de un ecosistema de difamación y de violencia política en mi contra”, reiteró la que es llamada la mano derecha del presidente Gustavo Petro.

Laura Sarabia ha sido señalada por su exempleada Marelbys Meza de ordenar la práctica del polígrafo y las "chuzadas" en su contra - crédito Jesús Avilés - Infobae

La denuncia de Laura Sarabia por presuntos delitos en su contra

Sarabia indicó que dichos mensajes fueron enviados por un sujeto que se identificó como Bryan Zapata, y que agregó en su presentación que había trabajado en una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso. Según Sarabia, en esta aparente intimidación, el hombre habría hablado acerca del interés de dos representantes a la Cámara de divulgar unos audios en los que es mencionada.

”Posterior a la recepción de los mensajes, donde se relacionan a ciertas personas con la campaña de desinformación a la que he estado sometida, y sobre las cuales no puedo determinar su veracidad, teniendo en cuenta que yo misma he sido víctima de este tipo de menciones que pretenden el uso de un nombre de manera difamatoria, recibí un video donde se muestran chats de WhatsApp de las personas mencionadas en la comunicación”, afirmó la directora del Dapre.

Según el testimonio de la funcionaria, en los chats se habla de la filtración de audios, que solo tendrían la finalidad de buscar su salida del Ejecutivo. “Finalizando la grabación, la persona que me envía estos mensajes, ofrece venderme esta información o el celular donde reposa la misma. Ofrecimiento que decliné inmediatamente”, denunció Sarabia sobre el particular.

Laura Sarabia se ha convertido en una de las más fieles escuderas del presidente Gustavo Petro - crédito Andre Borges/EFE

Para la directora del Dapre y llamada mano derecha de Petro, los hechos que posiblemente sean extorsivos son un reflejo de la campaña de desinformación y desprestigio que ha venido sufriendo hace varios meses. “Situación que viene conociendo desde septiembre del 2023 tanto la Fiscalía como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tratarse de un tema de violencia política”, reseñó.

De esta forma, la integrante del gabinete con más poder, pues tendría vía libre por parte de Petro, se pronunció sobre suceso y dejó constancia ante la oficial Clara Edith Carreño Herreno, que se encargó de trasladar esta denuncia ante el órgano correspondiente para el inicio de las investigaciones que permitan dar con los responsables de lo que sería un delicado plan, en su concepto, para destruirla.