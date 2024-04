Ladrones se hacen pasar por vendedores de perfumes para drogar a sus víctimas en Bogotá

El novio de Rojas fue drogado con uno de los supuesto perfumes que estaban en venta - crédito alamy

La maquilladora Paula Rojas se salvó de ser víctima de la delincuencia en las afueras del almacén Éxito, de Marly, en el norte de Bogotá, pero su novio no corrió con la misma suerte, porque fue drogado por un supuesto vendedor que, minutos antes, los había abordado, aunque no logró robarle sus pertenencias.

Así lo dio a conocer Rojas a través de su cuenta en la red social TikTok: “Lo hago a manera de advertencia, porque siento que di papaya. El pan diario en Bogotá es la inseguridad, pero dudo que conozcan esta nueva modalidad de robo, quedé muy preocupada, muy asustada y lo comparto para que no caigan en lo mismo que yo”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El fin de semana pasado, junto a su novio, Rojas organizó un asado al que invitó a varios amigos, pero como es costumbre, antes de recibirlos se dirigió a su supermercado de confianza para comprar lo necesario; carne, cerveza, carbón...

“Por la entrada de la calle 13 hay mucho comercio, muchas personas vendiendo cosas en la calle y, a la larga, esto se presta para que uno se confíe... estás fuera del Éxito, se supone que hay seguridad, hay personas vendiendo carcasas, medias, toallas y ese tipo de cositas”.

Su llamado a es a desconfiar de quienes ofrecen supuestas fragancias en zonas comerciales - crédito @paula.rojasmakeup / TikTok

Por eso, cuando un muchacho con dos bolsas de plástico y tres cajas se acercó para ofrecerles perfumes no pensaron que podría tratarse de algo distinto a un trabajador del sector buscando realizar una venta.

“No es que haya pasado un montón de tiempo, fue en cuestión de segundos. Estuvimos con la persona que casi nos roba algo así como cinco minutos, él se nos acercó y nos preguntó si nos gustaba la perfumería... A mi novio no le gusta detenerse en la calle (...) pero me sentí muy invadida por la manera en la que se acercó, así que me detuve y le presté atención”.

El hombre les preguntó qué tipo de fragancia preferían y al recibir una respuesta les aplicó en el antebrazo a ambos una supuesta fragancia que, una vez se llevaron a la nariz para olfatear terminó confundiéndolos, sin sentir nada más que algunos tonos dulces.

“En ese momento yo ya me timbré y justo pasó un tipo por el lado mostrándose sorprendido por la perfumería, pero siendo honestos, nadie se interesa por la perfumería y menos en la calle”.

Cuando el hombre se acercó, Rojas sintió terror y, dejando a un lado la “pena”, tomó a su novio por el brazo y lo llevó dentro del almacén Éxito para preguntarle cómo se sentía, pero él afirmó estar perfecto.

Sin embargo, al momento de realizar las compras, se separaron por un momento y él comenzó a sentirse mareado, por lo que tuvo que ir con el personal de seguridad y esperara a mejorarse, antes de reencontrarse.

Mientras comía un helado, modelo masculino fue víctima del hurto a vehículos en Bogotá

Nicolás denuncia que nadie reaccionó al ver los vidrio rotos de su vehículo - crédito @nicolasmoncadae / TikTok

En el barrio Chapinero de Bogotá, la inseguridad ha vuelto a ser noticia tras el robo sufrido por el modelo Nicolás Moncada y sus acompañantes, quienes fueron víctimas de la delincuencia mientras disfrutaban de un helado.

En menos de 20 minutos, desconocidos rompieron la ventanilla de su vehículo aparcado y se llevaron pertenencias valiosas, incluyendo maletas con dos portátiles. Este suceso, que tuvo lugar alrededor de las 7:00 p.m., ha puesto de relieve la creciente preocupación por los robos en la capital colombiana.

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la Calle 56 con cuarta en Chapinero Alto, una zona conocida por su ambiente nocturno, con diversos bares y restaurantes.

A pesar de ser considerada una área segura por muchos, los ladrones no desperdician ninguna oportunidad para cometer sus fechorías y así quedó en evidencia, pues, valiéndose de los demás vehículos, llegaron por detrás y actuaron como profesionales a la hora de acceder al vehículo.

En cuestión de 20 minutos los ladrones llegaron, rompieron el vidrio de su carro y se fueron con sus pertenencias - crédito @nicolasmoncadae / TikTok

La policía, aunque llegó al lugar en menos de dos minutos, no pudo intervenir eficazmente para prevenir el robo o capturar a los delincuentes. Ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades y la dificultad para obtener evidencia de video que pudiera ayudar en la identificación de los responsables Moncada expresó su frustración y sugirió que los mismos ciudadanos estarían normalizando la delincuencia.

Trató de interponer una denuncia a través de la página de la Policía Nacional y en las oficinas físicas, pero se encontró con múltiples obstáculos que le impidieron avanzar en el proceso, de ahí que llegará a tres grandes conclusiones:

“1. Si van a trabajar que no sea ni en cafeterías ni en restaurante abiertos. Procuren que sea en centros comerciales y no a altas horas de la noche. 2. Si van en carro, así sean cinco minutos, eviten dejarlo en la calle, mejor busquen un parqueadero. 3. No sean indiferentes. Si ustedes ven que están robando, que hay un vidrio roto, griten o hagan algo, porque el próximo pueden ser usted o alguien de su familia”.