Gamboa del ‘Desafío XX’ renunció de la competencia: “No quiero perjudicarlos más”

Un momento inesperado en el reality Desafío XX, que celebra su vigésimo aniversario de transmisión en Caracol Televisión, Gamboa, miembro del equipo Omega, tomó la decisión de abandonar la competencia después de un deterioro notable en su estado de salud. Según dijo la participante, no quiso ser una carga para sus compañeros.

A lo largo de las competencias, que suman un total aproximado de 91 desafíos variados, los participantes demostrarán tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Gamboa, una apasionada de la natación y el fútbol, quien fuera coordinadora de eventos masivos y liderara un grupo de bartenders en Medellín, enfrentó dificultades tras sufrir una caída de un obstáculo en una pasada prueba.

El accidente que tuvo Gamboa, cuyo nombre es Camila Gamboa Monsalve, afectó su capacidad para competir, por lo que renunció: “Muchachos, ya ustedes saben la situación que tengo. Intenté todo y no quiero perjudicarlos más, me voy del programa, ya me voy para mi casa. Entonces para que sepan que los dejo y oficialmente renuncio”, fueron sus palabras dirigidas a sus compañeros.

Antes de que la paisa se despidiera del programa, el desafío enfrentado por el equipo Omega comenzó incluso antes de la prueba, al intentar suplantar a Gamboa, quien se encontraba inhabilitada por su estado de salud, desafiando la regla de contar con dos mujeres y dos hombres en la competencia.

La presentadora Andrea Serna, al notar la ausencia de Gamboa en el uniforme, señaló la falta de un informe médico que justificara su ausencia. La decisión de no seguir la instrucción relegó al equipo Omega de la competencia, permitiendo que los equipos Alpha, Beta y Gamma se disputaran los premios en el Desafío de sentencia y servicios.

“Gamboa, no tenemos reporte del departamento médico y cuando no aparece ningún nombre quiere decir que todos están aptos para saltar a la pista (...) la instrucción de la prueba es clara, dos hombres y dos mujeres, si ustedes no están completos quedan fuera de la prueba”, expresó la presentadora, destacando la importancia del cumplimiento de las reglas.

Por su parte, el equipo Beta logró alzarse con el premio principal, permitiendo que continuaran disfrutando de todos los servicios, mientras que Gamma obtuvo el segundo lugar. Tras la renuncia de Gamboa y el desafío resultante para el equipo Omega sobre cómo enfrentar el pago del arriendo para no descender a playa baja, la dinámica del juego se vio notablemente afectada.

Este tipo de acontecimientos resalta el rigor y la intensidad del Desafío XX, un reality que no solo pone a prueba las capacidades físicas de los competidores sino también su resistencia emocional y su capacidad de trabajo en equipo. “Oficialmente, renuncio”, fueron las palabras finales de Gamboa, destacando un acto de consideración hacia sus compañeros, a pesar de su pasión y dedicación hacia la competencia.