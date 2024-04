Karen Sevillano está en el ojo del huracán en ‘La casa de los famosos Colombia’: piden que la sancionen por esta razón

La creadora de contenido es duramente criticada en redes sociales por las palabras que utilizó para hablar de sus compañeros - crédito @deibyz806/X

La casa de los famosos Colombia vivió en la noche del domingo 7 de abril una de las eliminaciones más fuertes en lo que lleva el programa al aire. Los elegidos por el público para abandonar la competencia fueron Sandra Muñoz y Juan David Zapata, que no alcanzaron los votos suficientes para asegurar una semana más.

Sin embargo, la polémica se centró en las declaraciones entregadas por Karen Sevillano en el confesionario, momentos previos al posicionamiento en el que salió en defensa de La Segura. La creadora de contenido se despachó inicialmente en contra del actor Julián Trujillo, después de que este le ‘cantara la tabla’ a la influencer Natalia Segura (La Segura), a quien calificó de sembrar cizaña camuflada con humor, además de “reclutar” a otros participantes para armar un complot con el objetivo de nominar a compañeros no muy afines a su grupo cercano en el reality. Sus palabras hicieron llorar a la mujer, quien después buscó refugio en sus amigos de la casa estudio para quejarse de lo que había sucedido minutos antes.

Karen Sevillano es blanco de críticas en redes sociales por su comportamiento en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito prensa del Canal RCN

Sevillano no se guardó nada y dentro de la habitación en conversación con El Jefe utilizó algunos calificativos como “maldito, desgraciado, perro sarnoso” en contra del actor de Enfermeras. Este hecho despertó la ira de los seguidores del reality, que piden una sanción ejemplar o la expulsión de la vallecaucana por las palabras de grueso calibre que emitió.

“Infeliz, porque no le voy a decir más nada sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”, expresó inicialmente Sevillano.

La Segura y Karen Sevillano se han respaldado en la competencia - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Pero aquí no pararon los ataques de la creadora de contenido en el espacio de confesiones, pues aunque vivía una aparente calma con Martha Isabel Bolaños, la recordada actriz de Yo soy Betty, la fea también llevó su parte al ser tratada como “perra”.

“Y viene la perra de la Martha que parece 1500 de pescuezo a estarme nombrando en su trompa hedionda. Cuando yo a Martha la tengo como pescado de restaurante ni la pelo ni la como”, concluyó en el espacio la polémica influenciadora.

La discusión continuó en la cocina

La creadora de contenido continuó con los irrespetos hacia Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños frente a otros concursantes - crédito redes sociales

Después de haber expresado su punto de vista en el confesionario, Karen Sevillano continuó sus críticas en contra de sus compañeros en otro espacio de la casa estudio: “Que cada uno tenga sus propias percepciones. Pero vienen los otros hijuep$%& boquilargos, lengua e’ trapo…”, mientras sus compañeros celebran con risas sobre sus expresiones.

Qué dicen los televidentes

Las reacciones de los televidentes no se hicieron esperar en la red social X (antes Twitter), en la que se pronunciaron sobre las expresiones subidas de tono de la creadora de contenido. Algunos hicieron énfasis en que el programa era visto en ocasiones por familias que buscan entretención y otros señalaron que no se debe normalizar la grosería que está teniendo Sevillano en la competencia.

Apuntes como “En serio Canal RCN no les da pena mostrar esto. Esto no es contenido, esto es vergüenza ... ¿Qué pensará la mujer de Julián al escuchar que Karen dice que está manipulada y maltratada?”, o “Pedimos EXPULSIÓN para Karen Sevillano. No aguantamos más su grosería, desde la primera semana ha sido así y no hacen nada”.

Televidentes piden expulsión de Karen Sevillano de 'La casa de los famosos Colombia' por la forma en que se expresó de Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños - crédito @Marijojo/X

