El método para pagar deudas más rápido y al que los bancos en Colombia no pueden negarse

En el complejo mundo financiero por el que pasa Colombia con un alto índice de inflación, tasas de interés por las nubes y el dólar, a la baja, pero por costosos todavía, hay canales dedicados a esclarecer conceptos económicos y que llevan a cabo explicaciones detalladas sobre cómo operan los abonos a capital en los créditos y cómo estos pueden generar significativos ahorros para los clientes.

Uno de ellos es Financia Tu Vida. Según explican, existen dos métodos principales de abonar a capital: uno enfocado en reducir el valor de las cuotas mensuales y otro en acortar el plazo del préstamo. Esta distinción cobra especial relevancia en el escenario financiero actual, donde la estrategia de amortización puede influir enormemente en la economía personal.

En un ejemplo práctico, en el canal sugieren que en un crédito por $50 millones, a ser liquidado en un plazo de siete años, la selección del método de abono puede resultar en ahorros significativos. Mientras que el abono destinado a disminuir el valor de las cuotas podrá generar un ahorro de hasta $9,5 millones en intereses. Así que optar por la reducción del plazo de pago puede duplicar este beneficio, resultando en un ahorro de hasta $19 millones.

Tal análisis subraya “la importancia de elegir la estrategia adecuada de pago anticipado, según las circunstancias financieras de cada individuo”.

Para quienes opten por hacer abonos a capital es crucial notificar a la entidad bancaria correspondiente. Las instituciones financieras requieren de este aviso para proceder de manera adecuada y brindar la información necesaria sobre cómo dicha acción impacta los términos del crédito en particular.

Este paso asegura que tanto el banco como el cliente estén alineados en cuanto a las expectativas de pago y los beneficios resultantes del abono.

El proceso para solicitar un crédito en Colombia también fue descrito, por lo que se proporcionó un contexto útil para los interesados en este tipo de operaciones financieras.

Un cliente interesado debe acercarse a un banco y detallar el monto que desea solicitar, el propósito del préstamo y el plazo esperado para su devolución. El banco, a su vez, evalúa diversos factores como ingresos, nivel de endeudamiento e historial crediticio para decidir sobre la elegibilidad del solicitante. Una vez aprobado, el banco establecerá los términos del préstamo, incluyendo tasa de interés y plazo de pago, y procederá a entregar los fondos mediante depósito, cheque o transferencia electrónica.

El cumplimiento de los pagos, que incluyen tanto el capital como los intereses acordados, es monitorizado de cerca por las instituciones financieras.

“El banco brinda asesoramiento o soluciones alternativas en caso de dificultades para cumplir con las obligaciones pactadas”, lo que asegura así un lineamiento continuo entre las expectativas de la entidad y la capacidad de pago del cliente. Esta interacción entre banco y cliente fundamenta una relación financiera estable y de confianza mutua.

Cuánto deben los colombianos

El informe más reciente de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reveló un notable incremento en la cartera morosa del sistema financiero colombiano, evidenciando una preocupante tendencia en varios segmentos de crédito. Según los datos difundidos, se registró un alza significativa, alcanzando los $35,2 billones, un incremento de $955.300 millones frente al mes anterior. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la morosidad en el sector del microcrédito, que ha experimentado una tendencia al alza por décimo mes consecutivo, marcando un aumento anual del 63,4%.

La morosidad no solo afecta al microcrédito, sino que también se refleja en otros segmentos. De acuerdo con la SFC, la cartera de consumo evidenció un crecimiento anual real del 26,7%, mientras que la de vivienda y la comercial acumulan seis y ocho meses de crecimiento respectivamente, con aumentos del 23,3% y 14,5% en el último mes.

“Este panorama refleja una dinámica compleja dentro del sistema financiero, con varios sectores que experimentan tasas de crecimiento significativas en su morosidad”, señaló el informe.

A pesar de los desafíos que enfrenta la economía colombiana, la financiación para adquisición de vivienda mostró un leve repunte, con un aumento real anual del 0,74% en enero, culminando once meses de caída. En este periodo, los desembolsos para vivienda alcanzaron los 1,9 billones de pesos, enfocándose mayormente en el segmento de viviendas que no son de interés social (No VIS).

Al mirar los resultados financieros del sistema, se evidencian signos de desaceleración. Las utilidades de los establecimientos de crédito reportaron una notable disminución, ubicándose en $523.300 millones, inferior en $338.700 millones a las cifras de enero de 2023. Dentro de este segmento, los bancos lideraron con beneficios de $486.700 millones, seguidos por las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, con $67.900 y $33.600 millones respectivamente.

El informe de la SFC también proporcionó detalles sobre el valor total de los activos del sistema financiero, que alcanzó los $2,9 billones , lo que representa una variación anual real de 297.960 millones de pesos. “El 65,1% de estos activos corresponde a recursos de terceros y representan el 33,5% del total del sistema”, detalla el documento, subrayando además que las actividades de custodia de valores sumaron $300,6 billones.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.