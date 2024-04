Apareció madre de una de las menores encontrada con un extranjero en un hotel en El Poblado: esto se sabe

La situación del extranjero en la capital antioqueña ha desatado bastante indignación a nivel nacional - crédito Infobae

Aún no para la consternación y repudio que ha generado el caso en el que se vio involucrado el norteamericano de 36 años Timothy Alan Livingston, dos menores de 14 años y un lujoso hotel de El Poblado en Medellín. El extranjero fue sorprendido con dos niñas de 12 y 13 años en el jacuzzi de una habitación de Gotham, además fueron encontrados residuos de marihuana, 2cb ‘tussi’ y cinco condones usados, pero pese a todo lo hallado el sujeto quedó en libertad y finalmente terminó huyendo a Estados Unidos.

En medio de la polémica que ha generado la actuación de las autoridades y las posibles omisiones que permitieron la huida de Livingston otro debate se ha generado alrededor de quiénes serían los padres y responsables de las menores explotadas sexualmente por la banda La Terraza.

Tras varios días de aquel acontecimiento se reveló que una de las madres de las menores apareció tras conocerse la noticia, de acuerdo con Semana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) habría confirmado que la mujer tendría problemas de consumo con sustancias alucinógenas y narcóticos.

Vale recordar que en medio de la detención de Livingston las menores no les indicaron a las autoridades el nombre de sus padres ni de ellas, ni donde vivián, ni la edad que tenían. Finalmente lograron establecer que ambas niñas vivián sin sus padres en una vivienda del barrio Manrique la cual era financiada por terceros.

El norteamericano de 36 años que se encuentra en territorio estadounidense al parecer habría incurrido en los delitos de: explotación sexual con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, por lo que las autoridades adelantan investigaciones para establecer la responsabilidad de Livingston, de ser así podría ser llamado a través de una circular azul de la Interpol y recibir una condena superior a los 35 años de prisión.

Cabe destacar que este caso no solo ha generado el repudio en contra del estadounidense sino también de los grupos criminales que han instrumentalizado menores en condiciones de vulnerabilidad, así mismo ha levantado suspicacias y reproches la actuación de los uniformados de la Policía Nacional que atendieron el caso, que a pesar que encontraron a Livingston en el cuarto con las dos menores no lo capturaron al no encontrarse en flagrancia, tan solo lo detuvieron durante un par de horas para finalmente liberarlo.

Uno de los testigos, empleados del hotel, habló en El Tiempo y fue el encargado de revelar como encontraron inicialmente las autoridades al norteamericano: “El señor tenía los cigarros (marihuana) alrededor de jacuzzi, en una especie de tarro. Y había quitado los censores de humo para que no se activaran las alarmas y nosotros subiéramos. Las niñas estaban con vestidos de baño diminutos metidas con él en el jacuzzi”, además de enfatizar en los condones usados.

Pero pese a todo lo mencionado el lugar no fue acordonado y “misteriosamente” desaparecieron algunas de las pruebas más comprometedoras. Al haberse revelado en primera instancia la noticia en prensa, la Policía acudió nuevamente al lugar para corroborar el procedimiento irregular que habrían realizado inicialmente los uniformados.

“Cuando se armó el escándalo, la Policía volvió y quedó aterrada cuando les dijimos que en el aseo de la habitación se había encontrado todo eso. Preguntaron por qué la habíamos limpiado y se les dijo que los uniformados que estuvieron en el lugar no dieron ninguna indicación”, mencionó el testigo al medio citado.

Se espera que los investigadores puedan definir la verdadera implicación de Livingston en los delitos sexuales contra las dos niñas de 12 y 13 años, así mismo que se establezcan las razones de la serie de irregularidades ocurridas en medio de la detención del señalado pedófilo.

La comunidad ha solicitado un refuerzo de la seguridad en la capital paisa y otros lugares frecuentados por depredadores sexuales. Asimismo, pide medidas más contundentes para proteger a los menores de edad en el país y prevenir que sean víctimas del crimen organizado.