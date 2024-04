Alina Lozano y Jim Velásquez afirman que serán papás: la prueba de embarazo salió positiva

La pareja de esposos reveló que se convertirán en padres -crédito captura de video

La polémica pareja de esposos Alina Lozano y Jim Velásquez se robó la atención en las redes sociales al anunciar que esperan su primer hijo juntos. La revelación llegó después de haber realizado dos pruebas de embarazo que resultaron negativas, pero la tercera confirmó finalmente su deseo de convertirse en padres.

Desde el inicio de su relación, la actriz y el influencer han estado bajo el ojo público, principalmente por la diferencia de edad entre Lozano, de 55 años, y el creador de contenido, de 24 años. A pesar de las críticas, la pareja se casó a través de la iglesia católica.

Después de su matrimonio, Alina Lozano, conocida por su papel como ‘Doña Nidia’ en la novela Pedro, el escamoso, y Jim Velásquez, que se ha ganado un lugar entre los creadores de contenido, compartieron con sus seguidores su deseo de convertirse en padres y, al parecer, cumplirán su anhelo.

El momento de la revelación del embarazo fue compartido en un emocionante video en sus redes sociales, donde Lozano mostró el resultado positivo de la prueba. “Vamos a ser papás”, anunció la actriz con emoción, mientras su esposo la abrazaba.

“Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que si he sentido cambios, cosas raras. Yo tengo referente de mi primer embarazo y hay algunas cositas, curiosamente yo que tengo siempre tantas ganas de comer no estoy con el apetito, que me pasó eso en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito”, expresó Alina Lozano.

Según indicó Velásquez, esta era la última prueba de embarazo que se realizan en su intento por concebir de manera natural, destacando los cambios hormonales que Lozano ha experimentado recientemente, similares a los de su primer embarazo. “Hacemos nuestra tercera y última prueba de embarazo (...) esta vez fue Alina la que trajo la prueba de embarazo, las otras dos veces anteriores yo era el que iba y las compraba, la convencía de hacérsela, pero esta vez ella fue la que la compró y dijo me la quiero hacer”.

Ante la preocupación de varios fanáticos acerca de la salud de la actriz, ella reveló que se realizó una serie de exámenes médicos que resultaron bien: “Les cuento también que los exámenes digamos preliminares, me salieron bastante bien. Entonces, dice la doctora que ya sería como que la naturaleza decida. Soy una mujer que he sido sana, he tenido mis eventos como la neumonía y bueno algunas cositas, pero tengo buenos hábitos, soy sana, no tomo, no fumo”.

La revelación de la pareja de esposos causó diversas reacciones entre los internautas. Comentarios que van desde la incredulidad hasta el apoyo han rodeado la publicación, con algunos acusando a la pareja de falsificar el resultado: “Aquí los que sabemos que todo es mentira 😂”; “Es tan buena actriz que no se si es verdad o no 😂”; “No jueguen con la vida, claramente Alina ya no está en edad de ser madre, una cosa es jugar, pero esa no se la cree nadie”; “Se merece un hogar con amor❤️ felicidades 🙌”; “Felicidades, es un milagro de Dios🙌”; “Que belleza 👏👏👏👏👏👏👏👏padres bellos 😘 Que viva el amor”, son algunas reacciones de la publicación.

Este anuncio se produce en medio de críticas y especulaciones sobre la legitimidad de su relación, dada la notable diferencia de edad de más de 30 años entre ellos. A pesar de las acusaciones y dudas, la pareja continúa adelante, enfocados en su deseo de formar una familia, asimismo, ambos mantienen su alegría y afirman estar emocionados por el nuevo capítulo en sus vidas.