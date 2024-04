Gobierno de Colombia pedirá en extradición a estadounidense señalado de abusar de dos menores en Medellín, aseguró Gustavo Petro

El jefe de Estado anuncio que pedirá en extradición al estadounidense del caso del hotel de Medellín - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

La noticia de queun estadounidense de 36 años, identificado como Timothy Alan Luvigston, se encontraba acompañado de dos niñas de 13 y 12 años en una habitación de un hotel de lujo en El Poblado, ha generado una profunda conmoción en el país.

En ese sentido el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se pronunció en su cuenta de X asegurando que su Gobierno le pedirá a los Estados Unidos en extradición a este individuo que logró escapar de Colombia.

El mensaje del presidente Petro llegó en la tarde del tres de abril y sus palabras exactas fueron las siguientes: “El gobierno pedirá en extradición al gobierno de los EEUU al pedófilo del hotel de Medellín, y pedirá un informe sobre por qué el pedófilo logró huir y cual es su nombre”.

En cuanto al individuo que se pedirá en extradición, después de que se conociera la noticia, se verificó que el individuo en cuestión era el ciudadano estadounidense de 36 años, Timothy Alan Luvigston. Además, se constató que ya había abandonado la ciudad con destino al estado de Florida. Las fuerzas del orden indicaron que la captura del sospechoso no se llevó a cabo, ya que no fue sorprendido in fraganti cometiendo actos inapropiados con las menores o realizando conductas de índole sexual.

Por otro lado en cuanto al hotel Gotham en donde ocurrieron los hechos, el local fue temporalmente cerrado por un lapso de diez días como medida preventiva ante la posible comisión del delito de explotación sexual infantil. Durante este tiempo, la población aguardaba que las autoridades revelaran la identidad de la persona presuntamente involucrada.

La salida del ciudadano extranjero de Colombia, sin enfrentar investigaciones por los hechos de los que se le acusaba, generó descontento entre varios sectores. Este sentimiento fue expresamente compartido por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien criticó abiertamente la gestión de Fico Gutiérrez en este asunto, responsabilizándolo de que el individuo implicado no enfrentara repercusiones legales por sus actos.

De hecho, el anterior mandatario de la capital de Antioquia ha hecho múltiples publicaciones hablando del tema por medio de su cuenta de X, en una de las más recientes Quintero dijo: “Lo que el Alcalde Federico Gutiérrez quiso ocultar, es que no pidió vacaciones, ni dejó Alcalde encargado cuando se fue de vacaciones para el Golfo de Morrosquillo. Se le vió, en Yates y tomando mientras la ciudad estaba a la deriva. Todo funcionario tiene derecho al descanso. Sin embargo, tenía la obligación de dejar a la ciudad con alguien al frente. No lo hizo. El resultado: Un pedófilo violó a dos menores, se burló de las autoridades y escapó del país”.

En ese sentido, Quintero quien ha estado al tanto de la situación del estadounidense y las dos menores, reaccionó a la publicación que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego diciendo: “Presidente de Colombia le pide al Gobierno de los Estados Unidos la extradición del Pedófilo del Poblado y un informe que permita esclarecer responsabilidades en su fuga”.

En cuanto a las palabras del alcalde de Medellín sobre lo ocurrido, en la mañana del 1 de abril, Fico Gutiérrez reiteró su malestar en relación a la controversia en cuestión. Durante una entrevista con La FM, expresó su indignación sobre el caso, señalando la problemática de ciertos individuos extranjeros que llegan al país con la percepción errónea de que pueden actuar impunemente. “Es un caso en el que estamos indignados. Esta es una realidad, y aquí hay mucha gente que viene del exterior y piensan que pueden venir a hacer lo que quieran”, expresó.