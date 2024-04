Técnico de Patriotas, tras perder 3-0, salió a cobrar sus triunfos con Independiente Santa Fe: “Todo lo bueno que hicimos”

“Se le agradece el 2019 y 2020, nos salvó y demás, pero después se aferró a algo que no tenía pies y manos. Como los matrimonios que se acaban: en buenos términos que él siga su camino y nosotros el nuestro” @CesarHerreraH

“Ojalá no se hubiera dejado meter 3-0 en la final donde era favorito, ojalá no nos hubiera dejado fuera en sudamericana en un grupo accesible y claro como olvidar el papelon que hizo vs River. Técnico paupérrimo!!” @david30_1996