Entró de sorpresa otra novia a ‘La casa de los famosos’: hubo lágrimas y se frustró un supuesto romance

Visitas de 'Congelados' en 'La casa de los famosos' sorprendieron a todos - crédito Canal RCN

Siguen las visitas sorpresa a La casa de los famosos Colombia como parte de la dinámica de ‘Congelados’, que consiste que ante la corta visita de un invitado ninguno de los concursantes se puede mover ni hacer ningún comentario, hasta que ‘el Jefe’ les indique lo contrario.

Durante ese tiempo, algunos concursantes han recibido a sus seres queridos en el recinto. En medio de la actividad, Nataly se había reencontrado con Alejandro Estrada; Karen Sevillano, con Neider García; la Segura, con Ignacio Baladán; Martha Isabel Bolaños, con su mejor amigo; Sandra Muñoz, con su hijo; Alfredo Redes, con su esposa e hijo; Miguel Melfi, con su madre; Ómar Murillo, con su esposa, así como también Sebastián Gutiérrez, con la suya. A su turno, Mafe Walker sintió después de mucho tiempo el abrazo de su madre.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ahora el momento fue para Julián Trujillo, que pudo verse nuevamente con su novia, la también actriz Susana Rojas, conocida por aparecer en producciones como Chepe Fortuna, El cartel de los sapos: el origen, Enfermeras y Sin senos no hay paraíso, entre otras.

Julián Trujillo recibió a uno de sus seres más amados en 'La casa de los famosos' - crédito Canal RCN

En sus palabras, la artista tuvo la oportunidad de reafirmar sus sentimientos hacia él, pero también de recordarle lo mucho que el resto de su familia valora el esfuerzo que está haciendo en la competencia.

“Tus papás te mandan a decir, mi amor, que todos los días te ven, que están muy orgullosos de ti, que les encanta verte aquí adentro todas las noches, te vemos todas las noches. Yo te veo todo el tiempo que puedo, me he quedado hasta las 3:30 de la mañana acompañándote hasta que te acuestas. Mi amor, estamos orgullosos de ti, todos estamos muy orgullosos de ti, lo estás haciendo muy bien, excelente, mi amor. Sigue demostrado ese hombre maravilloso que eres, ese hombre caballeroso y correcto que sabe hacer las cosas bien. No te preocupes por nada, sigue siendo tú”, le dijo la Susana Rojas a su novio, mientras estaba inundado en lágrimas.

Susana Rojas, pareja de Julián Trujillo, fue la última en ingresar como visitante a 'La casa de los famosos' - crédito @susanarojaspics/Instagram

A su vez, le lanzó un breve mensaje a los demás integrantes del elenco de la competición televisada. “A lo bien, en serio, todos están aquí porque se lo merecen, de verdad”, expresó la actriz nacida en Arauca, que aprovechó el momento para abrazar a Murillo y a Bolaños, quienes son sus amigos personales. Asimismo, se acercó con cariño a Mafe Walker, que ha sido una gran fortaleza para su novio durante el programa.

Julián Trujillo y Mafe Walker aclaran lo que pasa entre ellos en ‘La casa de los famosos Colombia’

De hecho, en plataformas digitales había comenzado a circular el rumor que la “médium intergaláctica” y el actor de Enfermeras pudieran estar envueltos en un romance. Sin embargo, él se encargó de desmentirlo unas horas antes que su compañera sentimental ingresara.

Julián Trujillo respondió si siente o no algo por Mafe Walker - crédito cortesía Canal RCN

“Con Mafe hay una amistad muy bonita, muy linda. Y Miguel planteó una situación de ¿será qué está pasando algo entre Mafe y Julián?, sé que es una jugada de Melfi, una jugada estratégica. De pronto que sea por parte de ella hacia mí, quizá pueda ser, o quizá no. Yo creo que la única manera de saber esas cosas es preguntando de frente, pero no lo voy a hacer por respeto a Mafe. Tal vez el querer protegerla, el mensaje para los demás compañeros es ‘ahí pasa algo’, pero no. Por eso tomé la decisión de sacarla de la placa”, aclaró Trujillo.

De la misma manera, Walker también puso las cartas sobre la mesa, despejando las dudas de quienes comenzaban a hablar de ellos.

“Creamos estos vínculos de amistades, son regalos que nos da la vida. Crear esas conexiones y agradecer por esas conexiones, mantenerlas. Gracias, Juli, por esa salvación y la energía igual se va a transmitir y te va a llegar. Lo que damos recibimos. Gracias mi corazón”, indicó.