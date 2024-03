De entregar volantes en festivales a ser firmado por la disquera de BTS: este paisa le sigue los pasos a J Balvin

Magna, es el nuevo artista colombiano que al igual que J Balvin conquista Asia en español - crédito Malabar sound

Magna es el nuevo artista paisa que pasó de entregar volantes en los festivales musicales a ser contratado por el mismo sello disquero de la icónica banda de pop surcoreano BTS.

“Para darme a conocer imprimí un código QR con mis canciones en volantes, me paraba afuera de La solar (festival de música) y los entregaba a los asistentes para que lo escanearan y me escucharan”, contó el artista en conversación con Infobae Colombia.

Ahora, está llegando al mercado asiático en el que al igual J Balvin, se abrió paso en español y con un sonido innovador en el que no tiene un género especifico. “Todos los artista emergentes tenemos como referente a J Balvin porque abrió la puerta para los que vamos detrás”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

No nació siendo músico y tuvo que aprender a cantar. Empezó interpretando rap, género que desde el colegio le llamó la atención, pero luego pasó el trap y el reguetón. Sin embargo, exploró otros sonidos hasta que encontró su estilo propio el cual define como único y alternativo, con el que se da la licencia de pasar de un género al otro sin definirse con uno solo. “Puedo decir que soy versátil, me gusta poder conectar con lo siento en el momento, es así como salto del urbano al electrónico, pero también puedo sacar algo de soul o afrobeat”.

Magna, artista paisa que firmó el mismo sello disquero de BTS y se abre paso en Asia con su idioma, tal y como lo hizo J Balvin, 'Palomino' es su nueva canción - crédito Malabar sound

El empresario de la industria musical Santiago Duque fue quien primero se fijó en el proyecto de Simón Jaramillo, nombre real del cantante que se hace llamar Magna en el mundo artístico.

“Me llamó la atención su energía, su presencia y lo entrador que era, eso es lo que conecta con el público, iba entrando a La solar, le recibí el código y cuando lo escuché me gustó mucho la fuerza, lo sólido de su trabajo y, por supuesto, su espíritu emprendedor. Además, no suena igual a nada y eso es importante para diferenciarlo del resto”, afirmó el también promotor que descubrió al talentoso joven de 25 años de edad.

Duque firmó a Magna bajo el sello disquero Exile content, que después pasó a convertirse en Hybe Latin América, tras la compra de la marca Exile Music, la disquera global que tiene dentro de su portafolio de representados a grandes estrellas mundiales, como es el caso del fenómeno del pop surcoreano BTS, NewJeans, y aliados como Scooter Braun y Quality Control Music en Estados Unidos. Es así como el cantante antioqueño pasó a ser parte de la misma casa disquera de artistas que incluso él admira.

El año 2024 promete ser el año de Magna, pues el colombiano además corrió con la suerte de ser el escogido por Hybe como el artista prioritario de este año, en el que su sello concentrará todos los esfuerzos, conocimiento y equipo para sacar adelante, con un plan de trabajo importante que espera posicionarlo a nivel global.

“Para mí es importante llegar al continente asiático y conquistar público con mi idioma, así lo hizo J Balvin en Corea del Sur, él pegó en español”, comentó Magna a Infobae Colombia.

Él es Magna, artista paisa que fue descubierto entregando volantes el festival La solar y ahora le sigue los pasos a J Balvin al ser firmado por el mismo sello de BTS - crédito @m4gna/Instagram

¿Quién es Magna?

Su nombre antisísmico se lo debe a su infancia, su barrio y sus amigos; no tiene un gran significado, como podría pensarse, ni tampoco hizo parte de un proceso creativo o estrategia de mercadeo: “Así me decían desde pequeño, todo el mundo me llamaba así cuando me veían pasar. Yo tenía una bicicleta verde, era muy pesada y la marca era Magna, la gente me bautizó con ese nombre y lo adopté para mi proyecto musical porque así me conocen los míos”, compartió el cantante paisa.

Pese a que nació en la cuna del reguetón, de donde han salido grandes nombres como Maluma y Karol G, Magna creció escuchando otros ritmos que se apoderaron de él como compositor y productor. “Desde pequeño me gustó el afro, el R&B y el hip hop. A mí realmente me gusta el reguetón para escucharlo, bailarlo y parchar, pero para cantarlo y escribir, no mucho”, afirma Simón.

De acuerdo con declaraciones dadas en entrevista con Infobae Colombia, inició en la música de manera autodidacta y evolucionó con una visión única que desafía los límites establecidos en la música latina contemporánea.

“A mí me fascinan mucho los ritmos del Caribe, los mezclo con un toque de indie, urbano y soul. No necesito ser afro o haber nacido en la costa para vibrar con esos sonidos, me gusta hacer fusiones que resulten nuevas, frescas y cálidos para las personas que lo escuchan, lo defino como algo libre, sin que sea un género en específico”, añadió Jaramillo que aprendió a producir, cantar y componer solo.

Todo puede suceder es el álbum del cual se desprende el sencillo promocional Palomino, el cual refleja su gusto por el mar y en el que se puede identificar que Magna no sigue códigos, reglas ni estereotipos musicalmente hablando. “El título del disco anuncia lo que soy en esencia como artista, no concibo que cataloguen mi música en un género o en otro, por eso se llama así, porque literal cualquier cosa pude ocurrir en el proceso de ceración”, comentó.

Sin embargo, en su vida este pensamiento y filosofía también se aplica, pues el joven paisa tiene una manera particular de ver su día a día. “Trato de verlo todo cinematográficamente y me imagino que mi vida es una película, justamente por esto es que quiero ser reconocido como un cantante que une lo visual con lo sonoro”, agregó el artista que promete brindar experiencias a través de su proyecto sonoro.

Los conciertos de Magna, según aseguró el cantante, revolucionarán la forma en la que los artistas vienen haciendo sus espectáculos en vivo, pues él le agregará las ayudas visuales, la improvisación y efectos que sumergirán al público en una aventura envolvente que explotará todos los sentidos. “No quiero hacer nada igual a nadie, estamos trabajando duro para hacer uso de la tecnología”, aseguró.

Estrenó ‘Palomino’

Según mencionó Magna, su primer éxito bandera con el arranca esta nueva etapa en su carrera es más que una canción, es una experiencia auditiva musical con la que busca transportar a los oyentes a una fiesta vibrante y llena de energía. La letra, llena de pasión, relata un encuentro especial con una mujer en medio de la celebración. Esta es una composición íntima en la que menciona una historia propia de amor.

Magna, es el cantante que le sigue los pasos a J Balvin ya que fue firmado por la misma disquera de BTS - crédito Malabar sound

“Es la primera canción que sacó en este formato y es un logro muy grande para mí porque así le doy un diferencial al proyecto y sé que el público lo va a poder disfrutar más a fondo”, comentó Magna.

Palomino, es un tema musical que fusiona elementos afro, fue producida por Daniel Obregón y Marcelo Roldán, y su mezcla y masterización estuvieron a cargo de Builles, un destacado ingeniero de Medellín. La producción y el sonido espacial son de las características que hacen de Magna una de los nuevos sonidos de la música latina, y una de las promesas que espera traer algo fresco a su público.