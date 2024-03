La conmovedora historia de la enfermedad del hijo de Luly Bossa: “No sabía que nuestra historia los inspirara”

Luly Bossa junto a su hijo Angelo Bossa, quien falleció a los 22 años por causa de la enfermedad distrofia muscular de Duchenne - crédito @lulybossa1/Instagram

En la mañana del sábado 9 de marzo, Luly Bossa, conocida actriz barranquillera, compartió un mensaje desgarrador con sus seguidores en las redes sociales.

Con lágrimas en los ojos y angustiada, hizo un llamado a la comunidad para unirse en oración por la salud de su hijo Ángelo Bossa, que sufría de una enfermedad degenerativa conocida como distrofia muscular de Duchenne.

Este padecimiento, que debilita progresivamente los músculos del cuerpo, había sido una lucha constante para el joven desde su diagnóstico a la edad de 11 años. Tras unas horas de incertidumbre, Luly Bossa volvió a las redes sociales para confirmar la triste noticia: su hijo Ángelo, de tan solo 22 años, había fallecido.

Luly Bossa angustió al público tras compartir un video en el que está llorando pidiendo una oración por la salud de su hijo Angelo - crédito @LulyBossaTheOne/X

Ángelo nació el 20 de septiembre de 2001 y durante más de una década enfrentó su enfermedad con valentía y determinación. Durante sus primeros años, no mostró señales de la enfermedad, pero conforme crecía, Luly Bossa notó que su hijo experimentaba dificultades para moverse y caídas frecuentes, lo que finalmente llevó al diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne.

Este tipo de distrofia muscular es el más común, principalmente en hombres jóvenes, y se caracteriza por una progresiva debilidad muscular. Esta es una enfermedad poco común, pues uno de cada 3.500 niños que nacen en el mundo la padecen.

Según la Clínica Mayo, algunos de los síntomas que aparecen en la primera infancia son caídas frecuentes, dificultad para levantarse luego de estar acostado o sentado, problemas para correr y saltar, caminar en puntas de pie, dolor y rigidez muscular, problemas de aprendizaje y retraso en el crecimiento.

Ángelo Bossa, hijo de Luly Bossa, cuando no había sido diagnosticado con distrofia muscular - crédito @lulybossa1/Instagram

A pesar de los desafíos que enfrentaba, Ángelo era un joven lleno de pasión. Amante del cine y de los animales, especialmente por su perrita Brisa. Su madre, Luly Bossa, era su mayor inspiración y apoyo, y juntos disfrutaban de actividades como manualidades y baile para manejar el estrés generado por las terapias. A pesar de la ausencia del padre de Ángelo en su vida, Luly Bossa siempre estuvo presente para su hijo.

Luly cuenta que para cuidar a Ángelo la ayudaba una enfermera. “Después de las peleas y las tutelas, un médico experto me lo ordenó”, dijo a RCN.

Uno de los momentos más especiales para Ángelo fue su graduación de bachillerato en 2020. En una emotiva ceremonia, compartió un discurso junto a su madre, expresando su felicidad y agradecimiento a quienes los habían acompañado en su proceso de aprendizaje.

El hijo de Luly Bossa era amante del baile y de los animales - crédito @angelobossa1/Instagram

Según contó Luly en una entrevista para El Desayuno de RCN en 2019, “la Secretaría de Educación tiene asignado a Ángelo profesores, cada día de la semana, para ver todas las materias”. Esto fue uno de los principales apoyos que tuvo el joven para poder lograr su título de bachiller.

En esa misma entrevista de Luly en 2019, la actriz explica que, contrario a los pronósticos, su hijo a recuperado fuerza en los músculos, algo que no suele ser común en ese tipo de enfermedades degenerativas. De hecho, los pronósticos médicos indican que quienes padecen distrofia muscular de Duchenne suelen vivir menos de dos décadas; situación que no fue el caso de Ángelo.

El principal factor que conlleva a la muerte temprana para quienes tienen enfermedad de Duchenne está relacionado con que, como los músculos del corazón no pueden desarrollarse satisfactoriamente, las personas empiezan a presentar fallas cardiacas y pulmonares.

Luly Bossa agradeció a sus seguidores por el apoyo tras la muerte de su hijo - crédito lulybossa1/Instagram

La actriz contó en sus redes sociales que durante los últimos momentos de vida de Ángelo, su hijo se encontraba en compañía de una enfermera y de ella misma. Aparentemente, Ángelo estaba estable hasta que, de repente, falleció.

En palabras de Luly: “Se me fue así, de repente, estaba bien y se me fue”. Agregó que su hijo “se atragantó con una flema y se fue”. Además, la actriz mostró agradecimiento hacia sus seguidores: “Yo no sabía que lo amaran tanto, que lo admiraran tanto. No sabía que nuestra historia los inspirara”, expresó.