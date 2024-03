Este artista pasó de ser fan de Arelys Henao a colaborar con ella y conseguir un lugar en el género popular

Alexis Escobar era seguidor de Arelys Henao y ahora es un reconocido cantante de música popular

Alexis Escobar es el artista que pasó de ser fan y seguir a Arelys Henao a todos sus conciertos con pancarta en mano a grabar una canción con ella y convertirse en uno de los cantantes más reconocidos del género popular.

Además, que hoy es también uno de los más grandes amigos y colegas que admira La reina de música popular, que le dio todo su apoyo desde que inició su carrera a abrirse campo en la industria. “Yo le prometí que apenas diera el paso y viera que iba a ser constante le daría la oportunidad de hacer una canción con él y así lo cumplí”.

Nacido en Bello, (Antioquia), este cantante de música popular y regional mexicano recordó cómo recorrió varios municipios de su departamento a bordo de una moto para ver en vivo a su cantante favorita Arelys Henao a quien admira y que inspiró su carrera artística. “Llevaba una cartulina con un mensaje para llamar su atención”.

Alexis Escobar y Arelys Henao colaboraron juntos después de que él era su fan - crédito Alexis Escobar/YouTube

Un poco más de dieciséis años han pasado desde que Escobar emprendió su travesía tras La reina de la música popular para demostrarle su admiración, pero también para que ella conociera su talento.

“Cuando ella iba a cantar a los pueblos, yo me iba detrás en una moto —que tenía en ese entonces— y con una cartulina que decía: ‘Corazón amigo, señor prohibido’ (canción de Arelys), y no porque quisiera cantar, sino para que me viera y dijera: ¿Este pelado quién es?”, contó el artista en entrevista con Claro música del canal Red +.

Actualmente, Arelys Henao reconoce que Alexis es uno de sus mejores y más fieles amigos al que admira. Llevan una amistad de 12 años y la cantante antioqueña ha seguido de cerca su carrera, así como también la ha impulsado.

De seguidor a mejor amigo

El intérprete de Corazón herido, Me pasé de tragos y Loco por tu amor, cumplió su objetivo de conocer, cautivar y cantar con La reina de la popular. “Éramos ella por los pueblos y yo detrás con mi pancarta, mi motico y mis discos. Resulta que yo también le lanzaba mis CD’S a la tarima, esperaba que los recogiera, me escuchara y se enamorara tanto de mi voz como de mis letras”, contó.

Para fortuna de Alexis, su correría por tantas presentaciones y en diversos lugares no fue indiferente para Arelys Henao, que luego de percatarse de la presencia del cantante en cada uno de sus espectáculos dio el primer paso para saber cuáles eran las intenciones de aquel insistente fanático.

“Pasado un largo tiempo ella me prestó atención en un evento, me saludó y me dejó entrar al camerino, y en una charla de 3 o 4 minutos nació la amistad que tenemos hoy. Nosotros tenemos unas anécdotas increíbles. Arelys para mí ha sido, sin duda, mi ángel de la guarda en la música”, agregó Alexis Escobar sobre el inicio de su amistad junto a Arelys Henao, con quien tiene una canción llamada Punto Aparte.

Para nadie es un secreto la admiración del antioqueño por su coterránea, ya que en diferentes ocasiones ha manifestado y contado su historia con La reina de la música popular; no obstante, el artista hizo lo mismo con varios de los referentes del género urbano que le abrieron paso. “Yo mis sueños los perseguí en mi moto por mucho tiempo, no solo detrás de Arelys, que afortunadamente me prestó atención, sino que fueron muchos a los que seguí. Cuando tuve la oportunidad de conocer a ‘La reina de la música popular’ y que me abriera las puertas de su casa y su corazón, entendí que era el momento de no dejar de trabajar para que ella me viera como alguien con quien podía trabajar “, añadió el músico paisa en su charla con la Revista Vea.

Quién es Alexis Escobar

Nació en el municipio de Bello, Antioquia, el 16 de junio de 1987. Pasó la mayor parte de su infancia viviendo solo con su madre Mabel Escobar en Cisneros, Antioquia, pero al cumplir sus 11 años de edad regreso a su municipio natal.

Alexis Escobar le tiraba sus discos a la tarima a Arelys Henao para que ella lo escuchar y le diera una oportunidad - crédito @alexisescobaroficial/Instagram

A los 15 años de edad, empezó a dar a conocer una de sus tantas virtudes, su buena voz y la tranquilidad con que se presenta ante el público.

En 2010 y 2014 fue nominado en la categoría «Mejor nuevo artista de música popular en los premios Mi gente TV; en los premios Medellín Antioquia para Colombia fue ganador en la categoría Artista revelación de la música popular; así mismo fue nominado en los premios De repente films 2013 en dos categorías: Mejor intérprete y Mejor videoclip popular.

Durante los años 2012, 2015, 2017 y 2018 hizo parte del legendario «Show de las Estrellas» en Antioquia, Caldas y Cundinamarca.