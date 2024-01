Presentadora denunció que no dejaron entrar a su perro a plaza de comidas de Unicentro y encendió el debate

Carolina Gómez denunció lo que le pasó en Unicentro - crédito Wikipedia y @carolinagomezsn/Instagram

La presentadora Carolina Gómez encendió las redes sociales luego de que denunciara que en Unicentro lo la dejaron entrar a la plaza de comidas con su mascota.

A través de su cuenta de X, Carolina Gómez, de Red+ Noticias, indicó que “estuve en Unicentro, Bogotá, con mi perrito y me llevé la mala sorpresa de que ahora el centro comercial no es muy pet friendly. Lo dejaron entrar llenando un formulario, pero no pudimos entrar a ningún sitio para comer y en algunas tiendas no lo dejaban entrar. Una situación muy triste para una mascota muy linda y que no representa ningún riesgo”.

Pero no todos los seguidores que leyeron sus mensajes estuvieron de acuerdo con la posición de Carolina Gómez.

A pesar de defender los derechos de las mascotas, muchos internautas alegaron que la higiene debía mantenerse al máximo en los espacios gastronómicos, puesto a que los animales podrían reaccionar a sus necesidades fisiológicas en ese sitio si así necesitaran hacerlo, según reclamaron.

Carolina Gómez dice que tuvo mala experiencia en Unicentro por su perro - crédito @carolinagomezsn/X

“Aplausos a Unicentro. No todos tenemos que soportar ver a un perro defecando mientras ingerimos alimentos. Hay lugares en los que no se debería permitir el ingreso de mascotas, como los restaurantes, bibliotecas y centros de salud”, alegó un usuaria identificada como Natalia Marín.

Las críticas de la internauta no quedaron ahí, sino que añadió que “felicitaciones a Unicentro porque es muy aburridor caminar por el centro comercial y ver los animales haciendo sus necesidades en los pasillos. Más aún los que queremos las mascotas, pero no las humanizamos, no tenemos por qué compartir los restaurantes, tiendas, etc.”

Otra mujer llamada Mónica expresó que “amo los animales, pero esos lugares no son para los perros. Ellos se estresan y para muchos es incómodo. Déjalo en casa, te aseguro que para tu mascota es mejor”.

En ese mismo sentido, Diego Lasso expresó que “esos espacios son para las personas, yo tambien amo los animales, pero por ejemplo, hay personas que los suben a las mesas donde se sirve la comida y eso es foco de infecciones”.

Unicentro tiene normas claras sobre la entrada de las mascotas - crédito ilustrativa Infobae

Las reglas del centro comercial en cuanto al ingreso de mascotas son claras y se encuentran en la página web del establecimiento: “Las entradas de acceso exclusivo para mascotas serán, la puerta número uno (1) y la puerta ubicada en la zona de banderas cinco y seis (5 y 6). El horario de ingreso para clientes que vengan con sus mascotas al centro comercial; es de lunes a sábado a partir de las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., domingos y festivos 10:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. , EXCEPTUADOS los visitantes que ingresen con perros identificados como animales de servicio, estos tendrán acceso por las entradas exclusivas para mascotas pero en cualquier horario que el cliente lo requiera; siempre que su mascota tenga el distintivo y los documentos que lo acrediten como animal de servicio (ver numeral 11 de la política para ingreso de Mascotas vigente del centro comercial Unicentro Bogotá)”, se lee en el sitio.

Además, se refieren a las zonas en las que pueden andar los animales. “Solo se permite el tránsito de las mascotas por pasillos comerciales y áreas comunes del Centro Comercial en el coche, EXCEPTUADOS los animales de servicios los cuales, por la naturaleza misma de su servicio, pueden transitar por la totalidad de las zonas del Centro Comercial, las mascotas y los animales de compañía podrán ingresar a los locales comerciales únicamente cuándo estos permitan su ingreso”, comenta la información oficial.

También dice que “para desplazarse entre los pisos del centro comercial con las mascotas, perros de compañía o de servicio es obligatorio hacer uso de los ascensores, sin embargo, no está permitido el uso del ascensor central que lleva a la plazoleta de comidas, ubicada en el tercer piso, salvo por los animales de servicio. Es importante resaltar que está prohibido el uso de las escaleras móviles o eléctricas para el desplazamiento de los mismos”.