Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, hizo una práctica inusual en su segundo testimonio judicial

Revelan video de Marelbys Meza leyendo declaración en investigación judicial - crédito Noticias Uno

Un nuevo capítulo se teje en el caso de Marelbys Meza, exempleada de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, luego de que Noticias Uno reveló que la exniñera leyó en una hoja una declaración que le entregó a la Fiscalía General de la Nación.

Según el informativo nacional, esto es una práctica inusual en un testimonio judicial. En el video se ve como lee el papel que tiene como apoyo, teniendo como guía para no perderse en los renglones lo que sería su cédula de ciudadanía, mientras habla con los investigadores del órgano judicial que están tomando su testimonio para la investigación en curso.

En los pocos segundos publicados se escuchan partes en las que la mujer dice: “Usted cree que ella me hubiese recomendado si yo fuera una ladrona, usted cree que ella me hubiese recomendado acá. Le dije no, me vine, fue a trabajar…, Yo después del polígrafo, eso ya me llevaron a la casa, me lleva entonces la secretaría de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia…, En abril, me llamó el teniente, él se llama Alfonso, él se llama Alfonso, él me cita, me dice que ya tengo el abogado de oficio”.

Marelbys Meza utiliza documento escrito en su declaración a la Fiscalía - crédito Noticias Uno

La primera declaración de la extrabajadora de servicio fue un día después del robo, es decir, el 30 de enero de 2023, mientras que la segunda versión, que es la de las imágenes reveladas por el noticiero de los fines de semana, fue el 26 de mayo de 2023, cuatro meses después.

Los abogados de Laura Sarabia aprovecharían que comparando las dos declaraciones habría contradicciones, por lo que tendrían esto como defensa para demostrar que existe la posibilidad de que Marelbys Meza pudo haber mentido.

En el mismo sentido, Jorge Mario Gómez, quien lidera la defensa de una de las mujeres más cercanas del presidente de la República, Gustavo Petro, le dijo a Noticias Uno que le pidieron a la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, que adelante las investigaciones bajo las leyes internacionales que protegen a las mujeres víctimas de violencia política.

Defensa de Marelbys Meza le creyó a Laura Sarabia, pero aseguró que “hubo hostigamiento” contra la niñera

Frente al búnker de la Fiscalía, Laura Sarabia negó ordenado el polígrafo a Marelbys Meza - crédito captura redes sociales

El abogado Iván Cancino, defensor de Marelbys Meza, denunció abuso de autoridad durante el polígrafo a su defendida, que era la niñera del hijo de Laura Sarabia. Según el profesional en Derecho no existe evidencia de que Sarabia haya ordenado la realización de una prueba de polígrafo a Meza, pero sí señaló que hubo “acciones de hostigamiento en contra de Meza, que no se pueden negar”. Estas acciones abusivas habrían sido cometidas por miembros de la Policía.

Durante el interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación, Sarabia y su abogado, Jorge Mario Gómez, negaron cualquier involucramiento en la prueba del polígrafo, mientras que la contraparte ha puesto en duda la legalidad del procedimiento al que fue sometida su defendida. A través de sus redes sociales, criticó la metodología de la prueba de polígrafo y la conducta de los oficiales, argumentando que la niñera fue “tratada como indiciada sin su abogado y con presiones de altos mandos de la Policía”.

Cancino afirmó que lo sucedido no solo fue ilegal, sino también un “claro abuso de poder”, alejado de cualquier práctica legalmente adecuada, y pidió que se trate al país y a Marelbys Meza con respeto. Extendió su crítica al argumento de seguridad nacional que podrían esgrimir las autoridades, cuestionando si el dinero perdido pertenecía al Estado y si Meza tenía algún cargo oficial que justificara la utilización del polígrafo.

Finalmente, cuestionó la validez de las explicaciones ofrecidas por las autoridades y sostuvo que la situación vivida por Meza supone una falta de respeto, instando a un tratamiento considerado hacia su defendida.