Una ciudad colombiana está entre los diez mejores destinos del mundo para visitar en el 2024

En la imagen una panorámica de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, la ciudad Latinoamericana que entró entre las 10 mejores del mundo para visitar en el 2024 - crédito Instituto Distrital de Turismo

Al igual que cada año, los premios ‘Travellers Choice Awards’ de Tripadvisor revelaron cuáles fueron los destinos que con sus experiencias conquistaron el corazón de los viajeros y que se proyectan como los mejores para visitar en 2024. En la colección de fascinantes ciudades, que van desde las más populares hasta las menos conocidas, figuró una colombiana.

Tomando como base las reseñas y opiniones que la comunidad viajera dejó en los últimos doce meses, la plataforma de viajes seleccionó ‘lo mejor de lo mejor’ para 2024. “Menos del 1% de los 8 millones de anuncios de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes”, subrayó Tripadvisor.

Teniendo en cuenta la oferta gastronómica, la variedad de espacios culturales e incluso las joyas naturales que cada uno de estos destinos aloja, el prestigioso listado situó este año en la primera posición a Tokio (Japón) como el mejor destino para visitar este año, debido a su mezcla de tradición y modernidad.

Aunque el top cinco lo completaron Seúl (Corea del Sur), la Bahía de Halong (Vietnam), la Isla de Palawan (Filipinas) y Sapa (Vietnam), Colombia no pasó desapercibida, y en el sexto puesto se ubicó Bogotá, como uno de los 10 mejores destinos del mundo para visitar en 2024.

Los atractivos de Bogotá

TripAdvisor destacó La Candelaria como uno de los lugares que no se puede perder durante su visita a Bogotá - crédito Pixabay

Calificándola como una “vibrante, apasionada y extensa” ciudad, el prestigioso ranking ubicó a Bogotá como la sexta mejor metrópoli del mundo para conocer en 2024 debido a su variada oferta gastronómica y cultural.

“La energía de este corazón metropolitano de Colombia está alimentada en parte por sus cientos de restaurantes eclécticos y auténticos, vinos fantásticos y frecuentes festivales gastronómicos”, resaltó el listado estadounidense.

Durante su paso por la capital colombiana, los Travellers Choice Awards recomiendan visitar el Centro Histórico de La Candelaria mientras degusta una deliciosa empanada con ají. Si viaja un poco más hacia el norte de la ciudad puede aprovechar para disfrutar de “una placentera aventura de compras”.

A continuación le dejamos el listado de las 10 mejores ciudades del mundo para visitar en 2024:

Tokio (Japón). Seúl (Corea del Sur). La Bahía de Halong (Vietnam). La Isla de Palawan (Filipinas). Sapa (Vietnam). Bogotá (Colombia). Pattaya (Tailandia). Alajuela (Costa Rica). Phnom Penh (Camboya). Kuala Lumpur (Malasia).

Una de las mejores atracciones turísticas del mundo para visitar en 2024 está en Colombia

Imagen del barco boutique de AmaWaterways que zarpará por el río Magdalena en 2024 - crédito AmaWaterways

El reconocido portal de recomendaciones turísticas, Time Out, publicó un nuevo listado sobre las atracciones turísticas más destacadas a nivel mundial para visitar durante este 2024.

De las 24 actividades que se seleccionaron en el ranking, entre las que se encuentran experiencias culturales y naturaleza, este año fue incluida una que se encuentra en Colombia.

Se trata de “navegar por el río colombiano que inspiró El amor en los tiempos del cólera”, una experiencia que serpa posible a partir de noviembre de 2024 cuando la compañía de cruceros fluviales, AmaWaterways, zarpe al interior del río Magdalena.

El barco boutique le permitirá a los pasajeros a bordo sumergirse en pintorescos pueblos colombianos como el pueblo flotante de Nueva Venecia, Mompox -declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad- y Magangué.

Los diez principales actividades del mundo para hacer en el 2024, según Time Out: