Así fue el intento de asesinato al alcalde de Tumaco: “No sé por qué me quieren matar”

El alcalde de Tumaco, Nariño, Félix Henao Casanova, cerró su primera semana en el cargo con un hecho preocupante para su seguridad. Hombres armados intentaron asesinarlo y gracias a la reacción de su esquema de protección, logró salir con vida del atentado.

El mandatario había asistido a la celebración del Día de Reyes en el municipio vecino de Magüí Payán, donde compartió con los habitantes en una eucaristía. Sobre las 8:00 p. m. del 6 de enero se devolvió a bordo de su camioneta blindada con el esquema de seguridad a la ciudad de Tumaco.

A altura de la vereda Cuchirrabo, según indicó el coronel Dario Daniel Montenegro, comandante de la Policía de Nariño, los escoltas del esquema del alcalde notaron que los estaban siguiendo. Detrás del vehículo venían cuatro hombres a bordo de dos motocicletas.

Mientras avanzaban en el trayecto, los escoltas le indicaron a Henao Casanova que se prepara y utilizara el chaleco antibalas para protegerse. Los miembros del esquema también se prepararon para un enfrentamiento al momento de que los alcanzaran las motocicletas.

Las sospechas fueron ciertas y una vez los armados alcanzaron la camioneta, dispararon en seis ocasiones contra el vehículo. Tres disparos impactaron en la parte trasera del vehículo y otro más en la ventana derecha del asiento posterior, donde se desplazaba y resguardaba el protegido.

“Todo fue muy rápido, me agaché y comencé a rezar para que no pasara nada; escuché varias detonaciones. La oportuna y rápida reacción de mis escoltas evitó que me asesinaran”, contó el alcalde de Tumaco a Blu Radio, sobre el momento en que se produjo el atentado en su contra.

Los escoltas también repelieron el ataque y gracias al blindaje del vehículo no hubo personas heridas. Sin embargo, sí quedó la alerta para el mandatario municipal, que señaló que no tiene conocimiento de quién podría estar detrás del intento de homicidio.

“He tenido muchas amenazas y estoy aterrado porque hemos apoyado el proceso de paz. No sé por qué me quieren matar”, agregó Félix Heano al respecto. El mandatario también fue víctima antes de llegar al cargo de un secuestro, de otro ataque y de seguimientos por parte de personas sospechosas luego de haber sido elegido.

“Se desconocen las pretensiones y los autores que motivaron estos hechos, por lo cual se dispuso por parte del Comando de Policía de Nariño, funcionarios de Policía Judicial e Inteligencia para esclarecer esta situación”, añadió el coronel Montenegro.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que tras el atentado se aumentaba la preocupación por la seguridad del mandatario debido a que el 27 de diciembre de 2023 había denunciado seguimientos en su contra y de su familia, por lo que pidieron un pronto esclarecimiento para determinar quiénes buscan agredir al alcalde de Tumaco.

Una vez pasó el atentado, los escoltas llevaron al alcalde hasta una estación de Policía para resguardarlo y brindarle protección, mientras se instalaban medidas de control en la carretera para continuar con el desplazamiento hacia la ciudad puerto de Nariño.

“Nosotros continuamos con la idea de que en Nariño debe haber Paz Total y como lo hemos venido acordando con el Gobierno nacional, debemos insistir en que los grupos armados tengan una manifestaciones reales de paz y que el cese al fuego que han planteado a nivel nacional se mantenga en el territorio”, indicó el gobernador Escobar.

El mandatario departamental señaló que esperan que el presidente Gustavo Petro visite Nariño para poder articular acciones de seguridad y paz. Según el gobernador, no renunciarán a la búsqueda de una superación del conflicto, para lo que piden mantener en el territorio a la fuerza pública, así como aumentar la inversión para profundizar en mejoras de las condiciones de la población.