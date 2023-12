Reconocida actriz hizo una pesada broma a su esposo y en redes sociales la elogiaron: video

Laura Rodríguez le hizo una broma pesada a su esposo y en redes la elogiaron - crédito Laura Rodríguez / Instagram

Como es tradición, todos los 28 de diciembre los colombianos se las ingenian para jugar bromas a sus parientes y amigos con motivo del Día de los Inocentes o Día de los Santos Inocentes, por lo que se, para ese día, se debía estar atento para no ser víctima de una pesada broma.

Te puede interesar: Crecen las burlas y memes ante la separación de Kika Nieto y Santimaye: “Ya no creo en el amor”

El asunto empeora cuando quien la realiza es un actor o actriz, pues conocen las técnicas para que todo sea creíble y así lograr su cometido.

Pues bien, ese fue el caso de Héctor Sánchez, esposo por más de cuatro años de la reconocida actriz Laura Rodríguez, recordada por su papel en la novela inspirada en la vida de Marbelle, Amor Sincero (personaje adolescente), quien no tuvo reparo en hacer todo un show para que su esposo pasara por inocente y en la que incluso cayeron algunos de sus seguidores de Instagram.

Te puede interesar: Caos en la autopista Norte de Bogotá por accidente de una ambulancia: dos personas resultaron heridas

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Todo sucedió cuando la actriz publicó un video en su cuenta personal de dicha red social, lamentando un “horrible golpe” que le propinó a su carro y, de paso, ocasionó daños a la camioneta de su vecino. Además, enumeró otros incidentes que ha tenido debido a su “torpeza”.

Te puede interesar: Vía al Llano ya fue habilitada tras explosión de camión cisterna en túnel de Quebrada Blanca

“Al carro que teníamos le metí como 20 golpes. Le dañé el parachoques, le dañé los rines, le reventé todo el parachoques una vez, le reventé una llanta que me tocó volver a comprarla. Como que no voy a poder volver a manejar y me da una piedra que me pasen estas cosas. Hace poquito en el carro de mi papá, parqueando, tín, volví y reventé otra llanta y ahora iba saliendo del parqueadero y le pegué un golpe horrible al señor que tenemos al lado, que tiene un auto y clásico. Yo le he dicho a mi esposo y él no se pone bravo, pero me da rabia que me pasen estas cosas y tener que gastar un pocotón de plata que uno no tiene presupuestada (sic)”, lamentó entre lágrimas la actriz.

En el video, la joven dijo angustiada que no sabía cómo decirle a su esposo, pues no es la primera vez que sucedía una situación como esa: “Ahora no sé cómo subir a decirle a él, otra vez volví mier... el carro y ese carro”.

Rodríguez subió a su apartamento, llorando, muy triste y desconsolada, donde su esposo la vio e inmediatamente notó que algo malo ocurrió: ¿Qué pasó?, le preguntó a la actriz.

“Le pegué un golpe horrible al carro de al lado”, sostuvo Laura.

El angustiado esposo creyó en las lágrimas de Laura y le preguntó si le ocurrió algo grave a ella: ¿Pero, tú estás bien?

La actriz continúa diciendo: “Estaba saliendo del parqueadero y no calculé y le pegué, y volví mier... la camioneta, también (sic)”.

Al parecer, la mujer en más de una ocasión sí ha tenido incidentes, porque Sánchez le reclama el porqué de su “despiste” al manejar. Acto seguido, Laura le pide a su esposo que la acompañe al parqueadero del edificio para identificar los daños de los dos vehículos.

Con lo que no contaba Sánchez es que su traviesa esposa no se había chocado, como quizá en otras oportunidades, sino que se trataba de una pesada broma, la cual ya lo había puesto a hacer cálculos matemáticos a su esposo para responder por los daños.

La actriz simplemente le había pegado unos papeles a los dos carros con el mensaje “golpe horrible”, mientras, le dice a su esposo que se trata de una inocentada, “pásala por inocente”.

Laura Rodríguez le hizo creer a su esposo que le había dado un "golpe horrible" al carro de su vecino - crédito Laura Rodríguez / Instagram

La actuación de la actriz fue aplaudida por sus seguidores, que también se creyeron todo el drama: