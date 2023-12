Maluma se lució en Navidad y regaló unas viviendas a quienes más lo necesitan: “Los sueños sí se hacen realidad”

El cantante colombiano sorprendió a todos con la entrega de la primera casa del proyecto "Una haus para Medallo City" - crédito @Maluma/TikTok

Maluma se encuentra en Medellín disfrutando de un merecido descanso en compañía de su pareja, Susana Gómez, su familia y amigos más cercanos. El paisa ha aprovechado su estancia en su ciudad natal para celebrar el baby shower de París y disfrutar de los alumbrados en una chiva rumbera. No obstante, este período también le ha brindado al cantante la oportunidad de avanzar en algunos proyectos, en especial uno que terminó conmoviendo a sus seguidores.

El intérprete de grandes éxitos como Según quién, Borró Cassette, Hawái, Sobrio, Felices los 4, Corazón, El Perdedor, Sn contrato, 11 PM, HP, entre muchos otros, compartió en sus redes sociales la primera entrega del proyecto “Una haus para Medallo City”, con el que esperan poder regalar una vivienda en la capital antioqueña a las personas que más lo necesitan. El emotivo momento tuvo como protagonistas a doña Elsa María y a Emilia, que no pudieron contener la emoción al recibir su vivienda.

Caminito 72 es el nombre del primer edificio de apartamentos situado en La Comuna 3, Manrique y Maluma llegó hasta allí para realizar la entrega oficial de las primeras viviendas. El artista no solo tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las viviendas, sino que también compartió con las dos primeras mujeres que ahora tienen su propio hogar. Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante, también dejó un mensaje escrito en las paredes del edificio: “Los sueños sí se hacen realidad”.

“FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!. ¡Ayer estuvimos haciendo entrega del primer proyecto de Una Haus Para Medallo City en el corazón de Medellin!!! Hoy quiero aprovechar y dejar nuevamente un mensaje para todos y es que los sueños sí se hacen realidad, trabajando duro y con disciplina! Gracias Elsa Maria y Emilia por abrirme las puertas de su nuevo hogar”, resaltó el cantante paisa en la publicación que realizó en sus redes sociales.

A través de la iniciativa “Una haus para Medallo city” el paisa pudo entregar el primer proyecto llamado: “Caminito 72″ - crédito @Maluma/TikTok

La entrega de las viviendas se llevó a cabo el sábado 23 de diciembre y fue el mismo Maluma el que tuvo la oportunidad de darle la bienvenida a su nuevo hogar a Elsa María y Emilia. El artista comentó que, “estamos muy emocionados, en el concierto Medallo en el mapa, anunciamos que teníamos un proyecto espectacular llamado Una haus para Medallo City y después de casi dos años, estamos entregando el primer proyecto que se llama Caminito 72, las primeras casas las vamos a entregar y empezamos aquí, en Manrique”.

Una de las mujeres que recibió su vivienda agradeció a Maluma por la labor que estaba realizando y aprovechó para mandarle muy buenos deseos, algo que el cantante agradeció. “Que Dios lo bendiga y me le dé mucha vida y salud”, mencionó la mujer.

Maluma está en Medellín y disfrutando de las festividades con su pareja, Susana Gómez - crédito @Maluma/Instagram

Como era de esperarse, muchos de los seguidores del cantante paisa también reaccionaron y lo felicitaron por la labor. “Maluma me hiciste llorar ya me di cuenta de que eres un gran ser humano”; “Hasta los detalles de maluma son otro nivel”; “Tremendo gesto, gracias por acordarse de aquellos que también merecen soñar, un capo Maluma”; “Otro sueño más cumplido para ti y para muchas familias. Enhorabuena”; “Que Dios te multiplique cada una de tus buenas obras. Bendiciones”; “Este hombre cada día me sorprende más por su gran corazón”, entre otros.

Es importante aclarar que en esta iniciativa también participaron, además de Maluma, LaHaus, Royalty, la Fundación el Arte de los Sueños, Cementos Argos y Casa para mí. El objetivo de esta es construir en los próximos años más de 900 viviendas de interés social en los barrios de Medellín para las personas que más lo necesitan.