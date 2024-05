Petro aclaró que la convocatoria a una Asamblea Constituyente no es un “autogolpe”

En su discurso, Petro abordó su intención de continuar con la convocatoria para una Asamblea Constitucional - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En su discurso enérgico, el mandatario enfatizó que su objetivo principal es empoderar al pueblo colombiano en la toma de decisiones cruciales para el futuro del país.

“El poder constituyente no es una frase lanzada al azar”, declaró Petro ante la multitud congregada en la plaza de Bolívar. “Es una propuesta para la historia, una oportunidad para que el pueblo colombiano tome las riendas de su propio destino. No se trata de buscar la reelección, como algunos sugieren de manera irresponsable. Yo no soy como Uribe. No soy adicto al poder. Los adictos al poder terminan corrompiendo la democracia y socavando los principios fundamentales de nuestra sociedad”.

Pero adicional a esto, en un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), el presidente señaló que la convocatoria de esta Asamblea no constituye necesariamente un “autogolpe”.

En sus palabras: “Poder Constituyente no es autogolpe. Es otorgarle capacidad de decisión al pueblo”.

Acompañando su publicación en redes sociales, el mandatario compartió un video que mostraba imágenes de la marcha y donde expresaba brevemente: “Hoy, corazón con corazón, Colombia. Todas sus plazas en la multiculturalidad se visten de obrera y obrero. Gritan como obrera y obrero. Siempre como llenamos la plaza de Bolívar, de Bogotá, llegamos al centro de toda Bogotá y hasta la demostración popular de esta decisión de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia, con valentía, sin miedo”.

Y agregó que: “Queremos es una democracia multicolor. Es el momento de acuerdo. Es una propuesta para la historia que por fin cierre la puerta de la ignominia. Es nuestra razón de ser, el pueblo de Colombia”.

El mensaje del mandatario no pasó desapercibido, ya que usuarios de la red social y también políticos confirmaron su percepción de que él pretende prolongar su permanencia en el poder, y que su afirmación sobre otorgar poder al pueblo era simplemente una excusa, por lo que llenaron su publicación de críticas en su contra; sin embargo, también hubo quienes respaldaron al mandatario y expresaron mensajes de apoyo hacia su propuesta de una constituyente.

La primera vez que Petro habló de una Asamblea Constituyente

El mandatario expresó desde Cali (Valle del Cauca) su convicción de que el momento para una renovación había llegado, desde marzo de 2024. “Por tanto, si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar”, declaró.

Sin embargo, lo que parecía una propuesta radical en un primer momento, pronto tomó un giro inesperado. El propio presidente Petro, en una declaración posterior, aclaró que su intención no era reemplazar la Constitución Política de 1991 mediante el Congreso, sino acudir a las bases populares para llevar a cabo este proceso de transformación.

“En las más de tres décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91 no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir, el pueblo, entrar a resolverlos”, señaló el mandatario en X (anteriormente Twitter).