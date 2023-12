Ana María Estupiñán lanzó grave denuncia en redes: “Esto me dejó fría”

Ana María Estupiñán denunció que su mamá sufrió un accidente por culpa de un conductor imprudente - crédito @anamaestupinan/Instagram

Uno de los siniestros viales que tiene en alerta a las autoridades en movilidad son los accidentes de tránsito en los que están involucrados peatones y conductores de carro y motocicleta. Cifras de la Secretaría de Movilidad revelaron que entre enero y septiembre de 2023, un total de 363 personas fallecieron en la ciudad en accidentes de tránsito.

Una de las que por poco entra a formar parte de los aterradores números de la cartera de movilidad fue la mamá de Ana María Estupiñán, que hizo una grave denuncia en sus redes sociales. De acuerdo con la actriz, una imprudencia de un conductor por poco cobra la vida de su madre, lo que dejó bastante molesta a una de las integrantes del elenco de la novela Rigo.

Ana María Estupiñán no vive con su mamá y tuvieron una discusión antes del accidente, la actriz vive junto a su esposo - crédito @anamestupinan/Instagram

En la publicación que reposa en su cuenta de Instagram, Estupiñán aseguró que el irresponsable conductor manejaba mientras chateaba con su celular, lo que impidió que viera a su madre en el camino. Asimismo, aseguró que este tipo de comportamientos la dejan “fría”, porque se puede perder la vida de un ser humano en segundos.

“No sabemos lo que puede pasar en el futuro porque no está en nuestro control, pero sí el presente y lo que podemos hacer con nuestras acciones […] Tuve una discusión con mi mamá, estábamos molestas antes de ayer, el accidente pasó ayer y yo no podía dejar de pensar si hubiera sido más grave”, agregó la actriz de Rigo.

Posteriormente, Estupiñán, que ha participado en otras producciones como La Niña, Al otro lado del muro y Amar y vivir, hizo una profunda reflexión sobre las discusiones que se tienen con los seres amados. Recalcó que no vale la pena discutir por temas sin sentido, pues lo material, como el carro se recupera, pero la vida de un ser querido no.

“Amen sin reservas, si tienen que pedir perdón, pídanlo; porque el tiempo jamás vuelve y la vida es un ratico”, concluyó la actriz.

Denuncia de Ana María Estupiñán que puso a más de un seguidor a pensar sobre el amor por los padres tras accidente de su mamá - crédito @anamaestupinan/Instagram

Los mensajes de apoyo hacia Ana María Estupiñán de parte de los internautas no tardaron en aparecer, algunos recalcaron que en ocasiones, en lugar de discutir es mejor calmarse y así, evitar tragedias. Otros de los más destacados fueron: “Amén, así habla una hija de Dios”; “qué hermosa, a veces es mejor pedir perdón”; “eres de gran admiración, que gran mensaje dejas”; “tremendo susto, espero todo esté bien Ana María”, entre otros.

Mensaje de Lili Estupiñán

Después de que la actriz hiciera la denuncia en sus redes sociales, su madre, Lili Estupiñán, se pronunció a través de su cuenta de Instagram agradeciendo a todos los seguidores de su hija, amigos y familiares que se han preocupado por el estado de salud: “Gracias a cada persona que ha orado por mí, me ha escrito, me llamó y ha estado pendiente. Gracias doy a Dios por ustedes”, escribió la progenitora de Ana María Estupiñán.

Mamá de Ana María Estupiñán agradeció a los seguidores de su hija por la preocupación tras el accidente - crédito @lili.estupinan/Instagram

Fue víctima de abuso cuando era niña

La actriz confesó en medio de una jornada de prensa uno de los mayores secretos de su vida. Esto ocurrió cuando se encontraba en la gira de medios de la serie Rigo en el programa Buen día, Colombia, de RCN, reveló que cuando era niña fue víctima de abuso.

“Yo tuve un suceso cuando era muy chiquita. No me acordaba. Fue como en una terapia ya siendo grande, que fui consciente que me pasó. Algo similar… No me violaron, pero sí una persona cercana a mi familia me tocó. Y fue para mí muy traumático cuando fui consciente de que eso sí había pasado, porque me pasaba que tenía una pesadilla continua y siempre pensaba como en ese mismo momento… Yo pensaba que era algo como que me estaba imaginando, y no. Y sí pasó, y también le pasó a muchas personas cercanas a mí”, expresó la artista en ese momento.

Recalcó en que con el tiempo logró sanar las heridas que le quedaron del mal rato que vivió cuando apenas era una niña, con acompañamiento profesional y de su familia.