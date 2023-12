Lalo Ebratt en problemas: camioneta del cantante estuvo involucrada en accidente de tránsito que dejó una persona gravemente herida

El Vehículo del cantante Lalo Ebratt estaría involucrado en un accidente que dejó herido a un ciudadano en Santa Marta - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

En el sector de La Lucha, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, un hombre identificado como Dagoberto Gil Otero fue atropellado por una camioneta Mercedes Benz de placas JFP-480, que presuntamente pertenece al artista samario Lalo Ebratt.

Luego del incidente, que tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada, el conductor de la camioneta abandonó a su víctima.

Dagoberto Gil Otero, cotero de oficio, regresaba de su trabajo en el municipio de Ciénaga, Magdalena, y cruzaba la carretera para tomar otro transporte hacia su hogar, cuando fue arrollado. Otero se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Bahía, luchando por su vida con varias fracturas en su brazo y pierna.

El vehículo del cantante samario Lalo Ebratt se encuentra involucrado en un accidente de tránsito en Santa Marta, por las declaraciones de un testigo - crédito Lalo Ebratt/ Instagram

Los testigos reportaron que el vehículo se desplazaba a alta velocidad y que el conductor se dio a la fuga sin prestar asistencia. La familia Otero, devastada, ha iniciado las gestiones para localizar al responsable del hecho.

Dilia Rosa Pérez Zárate, compañera sentimental de la víctima, relató al medio local Hoy diario del Magdalena los angustiosos momentos mientras buscaban a su esposo, cuya ausencia alertó a la familia: “Él venia de Ciénaga, Magdalena, del trabajo, él se bajó del carro, cuando fue a cruzar la carretera fue atropellado por un carro. Él se encuentra en Cuidados Intensivos. Esto ocurrió en el sector de La Lucha, en horas de la madrugada a la 1:00 de la mañana”, expresó Pérez Zárate.

Lalo Ebratt tendría más de 18 multas de tránsito que acumulan un total de más de 10 millones de pesos - crédito Lalo Ebratt/ Instagram

“Yo llamé a mi hermano a la 1 de la mañana, yo le dije que Dago no había llegado y él me contestó que había llegado a La Lucha a buscarlo, pero no estaba ahí. Yo esperando a las 2 y 3 de la mañana, pero nada que llegaba, así que a las 5 de la mañana volví a llamar a mi hermano para buscarlo. Cogimos un taxi preguntado en todos los lugares y lo encontré en la Clínica Mar Caribe. Cuando yo entro, pensé que él estaba internado, pero no me habían dicho que estaba en la UCI. Cuando la muchacha me dijo: ‘entre’, entré a la UCI, cuando lo veo, él está dormido, le pusieron un tubo, le pusieron un poco de aparatos en el cuerpo”, agregó la compañera sentimental de la víctima.

Un taxista presente durante el accidente proporcionó el número de placa del vehículo implicado, lo que ha llevado a la asociación del mismo con el intérprete de Baby Girl y Mocca, Lalo Ebratt, nombre artístico de Eduardo Mario Ebratt Troncoso: “Un taxista que estaba en el lugar alcanzó a ver la placa y nos la suministró. Indagamos sobre la misma y supimos quién posible era el responsable de esta tragedia que hoy nos afecta”, señaló para el medio local la mujer.

El artista Lalo Ebratt se encuentra involucrado en un accidente en la ciudad de Santa Marta que dejó un hombre gravemente herido - crédito Lalo Ebratt/ Instagram

Aunque aún no se confirma sí Ebratt manejaba el automóvil en el momento del suceso, se conoció que el vehículo acumula más de 12 millones de pesos en un total de 18 sanciones de transito, de acuerdo con información del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones.

La situación económica de los Otero se complica, ya que la esposa de la víctima expresó que Dagoberto es el sostén económico del hogar. La familia, sin recursos para cubrir los gastos médicos, espera una respuesta y asistencia de las autoridades. La indignación ha crecido tras revelarse el historial de la camioneta involucrada, vinculando el accidente con el reconocido cantante. Las investigaciones sobre el caso continúan, mientras que los familiares demandan que el autor del atropello asuma la responsabilidad de los daños causados: “Pedimos a las autoridades que intervengan y nos ayuden a ubicar al conductor irresponsable que tiene al borde de la muerte a mi marido”, finalizó al medio local la esposa del herido.