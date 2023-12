Ganador de Yo me llamo se radicó en el exterior, a esto se dedica

Yo me llamo es uno de los programas más populares en Colombia en el siglo XXI - crédito Caracol Televisión

Yo me llamo es uno de los programas más populares de la televisión colombiana, la novena temporada que terminó con el imitador de Carin León como ganador marcó números positivos en rating, sumado al reconocimiento que lograron los finalistas.

El programa de imitadores no solo funciona para que sus participantes compitan por el premio de 500 millones de pesos, sino que también para que varios de ellos puedan iniciar una carrera musical, dado que algunos de los artistas que interpretan han muerto y encuentran en ellos una posibilidad para que las personas en festivales, ferias y más eventos puedan disfrutar de su música a través de los imitadores.

Uno de los que más logro reconocimiento en este aspecto es Jorge Martínez, imitador de Rafael Orozco, que fue el ganador de la primera temporada del programa, que durante varios años ha mantenido su personificación como el vocalista inicial del Binomio de Oro.

Rafael Orozco es uno de los artistas más reconocidos de la música colombiana, a pesar de que fue asesinado en 1992, en la actualidad sus canciones siguen sonando en el país, por lo que el imitador logró posicionar su show homenaje durante más de 10 años.

Jorge Martínez es el imitador de Rafael Orozco - crédito Caracol Televisión

A pesar de esto, Martínez ha buscado en diferentes ocasiones cambiar esto, ya que ha afirmado que se siente orgulloso de representar a Rafael Orozco, pero su objetivo es poder consolidar una carrera sin la sombra del juglar vallenato.

Para ello, el colombiano reveló en sus redes sociales que se ha radicado en Estados Unidos, en donde se sigue presentando como Rafael Orozco, pero alterna los éxitos del binomio de Oro con las canciones que ha escrito y lanzado en los últimos años como Jorge Martínez El intérprete.

En los últimos meses, Martínez ha promocionado en sus redes sociales varios shows en Orlando, Miami y otras ciudades en Estados Unidos, en donde espera poder destacar por fuera del reconocimiento ganado como Rafael Orozco.

Jorge Martínez presenta un show en el que combina las canciones de Rafael Orozco y sus éxitos personales - crédito Jorgemtzelinterprete/Instagram

¿Quién es el imitador de Rafael Orozco?

Martínez es oriundo de San Roque, Cesar, después de su paso por Yo me llamo afirmó que no tenía planeado presentarse al programa, pero fue el impulso de sus familiares, que le destacaron en repetidas ocasiones su similitud en la voz con Rafael Orozco, lo que lo convenció a asistir a la convocatoria.

Afirmó que una de las dudas que tenía era cómo lograría parecerse físicamente al exvocalista del Binomio de Oro, lo que fue logrado con la ayuda de los trabajadores del programa, por lo que en más de una oportunidad ha resaltado que Yo me llamo es lo mejor que le pasó en su vida.

“Yo me llamo fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Pasar de ser desconocido a que después no podía estar en la calle o en un restaurante”, afirmó Martínez a La Red.

En la misma entrevista, el artista reveló que con los 500 millones que ganó pudo comprarle una casa a su mamá, que falleció por Covid-19, y que tras más de 10 años siendo imitador, ahora apostará a triunfar con su propio nombre.

“Me da nostalgia cuando digo que tengo que dejar de imitar a Rafael Orozco, pero ya tengo que pensar en Jorge Martínez. No sé si ahora me quieran contratar como Jorge Martínez, pero ya son 10 años y debo hacer algo mío”.

Jorge Martínez, imitador de Rafael Orozco, derrotó al doble de Nino Bravo en la final de la primera temporada de Yo me llamo - crédito Caracol Televisión

El éxito tras pasar en Yo me llamo no ha sido solo para el imitador de Rafael Orozco, ya que el doble de Nino Bravo, que fue finalista de la primera temporada, realizo múltiples giras en Europa, pero en similitud con Martínez, en los últimos años afirmó que desea hacer una carrera por fuera del personaje.