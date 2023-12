A pesar de estar ‘borrado’, Falcao quiere volver a la selección Colombia: “Yo encantado iría”

Falcao García no descarta volver a la selección Colombia en 2024 - crédito @falcao/IG

La selección Colombia logró una agónica victoria por 3-2 contra México en un emocionante encuentro amistoso disputado en Los Ángeles. El cotejo, que tuvo lugar en el estadio United Airlines Field, marcó un hito importante, puesto que allí, el combinado nacional cerró su año competitivo invicto.

De esta manera, la Tricolor le puso punto final a lo que fue un fructífero 2023, donde consiguió excelentes resultados de cara a las competiciones venideras, como lo es la Copa América de 2024 y la clasificación al Mundial de 2026.

Estos últimos partidos amistosos de diciembre le sirvieron al técnico argentino Néstor Lorenzo para poner en su planilla nombres de otros jugadores que pueden servir de alternativa al equipo base que ha construido desde que se hizo cargo del barco cafetero.

No obstante, así como algunos jugadores volverán a ser llamados a la selección, otros más no volverían al escenario con Colombia por más que lo deseen. Uno de estos casos es el del delantero Radamel Falcao García, uno de los futbolistas más históricos e icónicos del fútbol nacional, que no ha contado con los minutos de juego necesarios para ser convocado por Lorenzo.

Justamente sobre su situación actual en la selección, el Tigre, en conversación con TelePacífico, detalló su realidad y sus deseos, especialmente contando con que el equipo establecido por el técnico está casi fijo y una posibilidad de retorno es muy improbable.

Radamel Falcao García trabajará para hacer parte del grupo colombiano que disputará la Copa América de 2024 - crédito AFP

En primer lugar, García precisó que todavía no le ha cerrado la puerta a volver a defender los colores de su país en la selección, puesto que esto es un sueño para todo futbolista, incluso hasta el último día de sus carreras.

“Mi deseo es seguir vigente en la Selección Colombia, todos los futbolistas tienen ese deseo, para nosotros la ‘tricolor’ es lo máximo y si mi rendimiento es el adecuado para poder ayudar al equipo nacional y el entrenador lo considera, yo encantado iría”.

Posteriormente, detalló que las conversaciones con el seleccionador se han mantenido activas, por lo que simplemente está esperando poder contar con más protagonismo con el Rayo Vallecano para demostrarle que continúa teniendo el nivel suficiente, al menos para volver a las concentraciones colombianas:

“En su momento he hablado con Néstor sobre la posibilidad y pues nada, él es muy cercano, habla con futbolistas”

Falcao no descarta participar en la Copa América 2024

Radamel Falcao García está en contacto con Néstor Lorenzo constantemente - crédito FCF

Mirando un poco más a futuro, Radamel habló sobre la Copa América del próximo año, el primer reto de gran escala que enfrentará esta nueva selección Colombia y si bien afirmó que le encantaría estar en la lista de convocados, es consciente de que debe trabajar más duro en su club para poner su nombre allí:

“Vamos a ver, falta mucho tiempo, pero el fútbol es de momentos de los partidos. Siempre hay que demostrar cada fin de semana, lo tengo muy claro y hay que ver y tener buenas actuaciones en el Rayo para tener esa etiqueta”

Qué pasará con el resto de jugadores que hicieron parte del “experimento” de Lorenzo

Las pruebas de fuego ante Venezuela y el cuadro manito le sirvieron a la perfección al técnico argentino, quien logró ver en acción a los talentos más prometedores de la futura generación colombiana como Andrés Reyes, Ian Poveda o Carlos Andrés Gómez.

Son estos futbolistas los que más oportunidad tendrían de volver a ser llamados, mientras que los demás la tendrán más difícil, puesto que la mayoría de sus puestos ya están ocupados por otros jugadores que llevan un proceso internacional más largo y de mayor experiencia que ellos.