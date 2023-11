Reforma a la salud: piden suspender debates hasta que el Ministerio de Hacienda entre informe de aval fiscal completo

La reforma a la salud no ha podido generar consensos debido a que la oposición ha decidido impedir cuórum decisorio en los espacios de discusión - crédito John Paz/Colprensa

La reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro tiene muchas voces que la contrarían que, hasta el momento, han impedido que sea aprobada en el Congreso de la República. A las múltiples dificultades que afrontan quienes buscan sacar adelante la iniciativa se suma el comunicado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc), en la que pide a los congresistas suspender los debates hasta que el Ministerio de Hacienda entregue un análisis completo de viabilidad fiscal sobre la propuesta.

El 15 de noviembre, el jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, aseguró que dicho aval ya estaba listo, pero que no está en la obligación de presentarlo. Sin embargo, dijo que se entregará en el último debate de la cuarta vuelta, ya que no tiene la responsabilidad de darlo a conocer antes. Sus declaraciones no cayeron bien a los integrantes de la Asociación, que alegaron la importancia de divulgar el documento.

“En aras de la transparencia y la garantía de un debate amplio y sustentado de información técnica, creemos que la sociedad colombiana tiene derecho a conocer este análisis y el aval fiscal, mucho más si ya está listo, no puede ser parcial por cuanto el sistema planteado en el Proyecto 339 (reforma a la salud) no se encuentra fragmentado, es integrado como así se ha presentado desde su radicación”, explicó la presidenta de la Acsc, Dora Bernal, en un comunicado.

El artículo 7 de la Ley 807 de 2005, en efecto, permite que el Ministerio de Hacienda emita conceptos sobre el impacto fiscal de los proyectos de ley en cualquier tiempo. No obstante, el gremio asegura que es imperioso contar con el análisis completa, con el objetivo de que los representantes a la Cámara conozcan el estudio y voten a favor o en contra de la iniciativa, teniendo a la mano toda la información necesaria para ello.

A estos se suma la reciente decisión que tomó la Corte Constitucional sobre declarar inexequibles algunos artículos de la reforma tributaria aprobada en 2022 por el Congreso de la república. En ese sentido, el gremio alerta sobre el impacto de esta decisión en la iniciativa, teniendo en cuenta que habrá cambios en la destinación de recursos para algunos sectores, dentro de los que puede estar el sector de la salud.

“La presentación a tiempo de los estudios que afirman que si están asegurados los recursos para la implementación de la reforma o la intervención del Ministerio de Hacienda, podría zanjar desacuerdos y permitir el avance en las sesiones que se vienen realzando, especialmente, cuando se pretende una reforma estructural del sistema de salud que evidentemente requiere recursos nuevos y no una simple redistribución de los existentes”, detalla el comunicado.

En ese sentido, añade que no existe ninguna razón suficiente y válida para evitar que el país conozca el análisis de la cartera, ni tampoco para emitir conceptos parciales del mismo. La solicitud del gremio médico de suspender los debates llega en un contexto en el que los últimos escenarios de discusión no han podido adelantarse de manera óptima por falta de quórum decisorio. Pues, la oposición ha manifestado estar decidida a impedir que la reforma a la salud sea aprobada y, por ello, integrantes de varios partidos políticos han decidido salirse de los debates.

Esta estrategia ha sido calificada como una “jugadita” desde las colectividades que impulsan la iniciativa, mientras que desde la oposición han reiterado que se trata de reafirmar una posición respecto de la reforma.