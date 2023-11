J Balvin estaría preparando música nueva: “Voy a empezar de nuevo ”

El cantante colombiano publicó un video en el estaría preparando nueva música - crédito archivo de Infobae.

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, mantiene en expectativa a sus seguidores, que esperan un nuevo álbum suyo.

Te puede interesar: J Balvin le responde a la ‘tiradera’ de Bad Bunny con contundente mensaje desde Las Vegas

El cantante colombiano lanzó su último álbum en el año 2021 llamado Jose (Deluxe Edition), que cuenta con 32 canciones, y desde ese momento solo ha estrenado canciones acompañado de reconocidos artistas, como Will.iam, Usher Dj Khaled, Tainy, Young Miko, Jowell y Randy, Quevedo, entre otros.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La Liendra se mostró emocionado al recibir un regalo de Luis Díaz

Ahora parece que la espera de un nuevo álbum podría terminar. El músico paisa referente del género urbano publicó un video en su cuenta de Instagram (tiene 51,4 millones de seguidores), en el que se observa junto su guitarra mientras compone una melodía.

“Hace tiempo no tocaba guitarra, pero voy a empezar de nuevo a darle”, escribió el cantante reguetonero conocido por los éxitos musicales como Mi gente, In da Guetto, I like it, Qué más pues?, La canción, entre otras.

El cantante reguetonero posó junto a su guitarra mientras que canta una melodía, estaría preparando canciones nuevos - crédito J Balvin / Instagram.

Asimismo, el artista que se convirtió en un referente de la música urbana a nivel internacional realizó una publicación en la que se puede observar una serie de fotografías de un concierto y en la descripción hizo un listado, el cual sus seguidores se imaginaron que eran el nombre de sus nuevas canciones.

Te puede interesar: Video: en redes sociales recuerdan al padre de Luis Díaz bailando a ritmo de vallenato

“Saca el álbum”; “Por un momento pensé que era el track list del próximo álbum”; “Viene prontito el álbum”; “Yo todo emocionado porque pensé que estabas escribiendo el track list del nuevo álbum”; “Necesito reguetón de J Balvin”; “Ya saca ese álbum Jose”, fueron algunos comentarios de sus fanáticos en el post que acumula 129 mil likes.

El cantante colombiano que ha esterando una serie de éxitos que lo han llevado a ser uno de los artistas latinos más reconocidos y galardonados en distintas ceremonias de premiación, como los Latin Grammy y los Billboard Music Awards, hace un mes publicó un video en el que demuestra que estaría trabajando en canciones nuevas.

Se conoce que J Balvin está concentrado en el nuevo estreno de su próximo proyecto musical, el cual se espera que sea lanzado en el año 2024 junto con una gira de conciertos, pero por ahora solo ha mostrado que continua trabajando en su sencillo.

El cantante paisa se encuentra trabajando en su nuevo álbum, el cual se estima que sería lanzado en el 2024 - crédito archivo de Infobae.

En el post del famoso cantante dio una pequeña muestra de lo que sería su nuevo tema musical, el cual resaltó que tendrá la esencia de su trabajo discográfico llamado Energía (2016) debido a que relató que se encuentra enfocado en su música y no en discusiones o polémicas de redes sociales.

“Aquí volviendo a tiempos como Energía mientras disfruto haciendo música Sin AFÁN. ¿Se identifican? ¿Les ha pasado? ¿O qué les trasmite? Los amo FAMILIA”, indicó el músico que también es considerado como un icono de estilo en el género urbano.

J Balvin se refería a la polémica que inició por la mención del cantante puertorriqueño Bad Bunny en la canción n Thunder & Lighting de su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el en el cual lo deja como un mal amigo: “Ustedes me han visto con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin”, fueron las palabras del Conejo malo.

Ante las criticas que le llegaron al cantante colombiano el se pronunció manifestando que no entendía las razones del intérprete de Yo perreo sola: “Creemos una historia nueva. No entiendo, pero yo sé que al que yo conozco es una buena persona. Realmente a mí me tiene extrañado el giro, pero yo le deseo lo mejor. Yo mucho antes supe que el man iba a ser grande. Es una muy buena persona, por lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta”.