El Chontico y Alejandro Eder “quieren comprar la Alcaldía de Cali”, asegura candidato afín a Daniel Quintero

Polémica entre candidatos a la alcaldía de Cali. Foto: Infobae

Las elecciones regionales de octubre tienen en plena acción a los candidatos que aspiran obtener un cargo, y Cali no excepción para este panorama. Con el cambio de percepción de Tulio Gómez, quedaron varios políticos en carrera, destacando la presencia de Alejandro Eder y Roberto Ortiz, quienes fueron señalados en las últimas horas por otro de sus contendores, Deninson Mendoza.

El candidato a la alcaldía, Deninson Mendoza del movimiento Independientes señaló en las últimas horas a dos de sus adversarios, Roberto ‘Chontico’ Ortiz y así mismo, a Alejandro Eder, quienes apuntan como los dos aspirantes a la alcaldía de Cali con mayor fuerza en las encuestas. Según Mendoza, estos dos candidatos buscan llegar al mandato apoyados por el dinero, haciendo referencia a la financiación de sus campañas e importante músculo económico.

En entrevista con Radio Súper de Cali, señaló: “Es una pelea de quién tiene más plata”. Según Mendoza, hay una importante molestia desde su campaña en contra del concejal Roberto Ortiz, conocido como el ‘Chontico’, pues según el candidato, esta es la tercera oportunidad en que el cabildante busca hacerse con la alcaldía y ha sido evidente el gasto descomunal de dinero, sin embargo, resaltó que en una nueva oportunidad sería derrotado en las urnas.

“Aquí el tropel es con el ‘Chontico’, que además cuando los ricos ven que el ‘Chontico’ va a ganar, se van a acomodar, porque el anhelo del ‘Chontico’ es que le digan alcalde, porque quiere comprar la alcaldía de Cali, ha gastado más de 50 mil millones y Cali le dijo que no, y esta es la tercera vez que le volverá a decir que no, porque Cali va a elegir un alcalde popular”, expuso el candidato de Independientes.

De manera enfática, Mendoza aseguró que Ortiz quería “comprar” la alcaldía de Cali y este sería uno de sus tantos intentos, pues aunque funge como concejal desde el 2019, se lanzó para las locales de dicho año y así mismo en 2015, cuando fue derrotado por el empresario Maurice Armitage.

“Yo lo que estoy diciendo es que Roberto Ortiz quiere comprar la alcaldía de Cali, lleva tres intentos. Quiere comprar la alcaldía de Cali, es lo que quiere hacer ese sinvergüenza, creen que los caleños nos vamos a vender a un manojo de lentejas qué es lo que le ofrece a los políticos de esta ciudad”.

Los señalamientos no solo fueron contra Roberto Ortiz, sino también, contra Alejandro Eder, el empresario que también pretende llegar al Centro Administrativo Municipal (CAM) en enero del 2024. Conforme a lo mencionado por el líder de Independientes en Cali, tanto Eder como Ortiz tendrían el mismo propósito electoral.

“El ‘Chontico’ sinvergüenza es un comprador de la alcaldía y se muere por comprarla y Eder también, a mí no me vengan a decir lo que no es”.

Deninson Mendoza es una de las caras nuevas en la lucha por la alcaldía, ha trabajado de la mano del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues fue gerente de Telemedellín y hace parte de la casa política del mandatario paisa, el movimiento Independientes.

Más críticas en contra del ‘Chontico’

El ex Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, quien también es candidato a la alcaldía de Cali señaló a Ortiz en los últimos días, señalando que no entendía cómo el ‘Chontico’ iba liderando las encuestas, a pesar de que según él, no asistía a los debates políticos. En diálogo con Todelar, Ruiz sentenció que ante dicho panorama, los electores quedaban en un limbo a la hora de votar, pues no conocían de sus candidatos.

“Hablemos de propuestas, a veces no entiendo, por ejemplo Roberto Ortiz va de primero en las encuestas, pero no va a los debates, yo se los vertí una vez, es bueno que se metan en las propuestas, que me digan con que vamos a salir y me preocupo, porque si no nos van a acompañar a las diferentes propuestas que vamos a hacer para la ciudad, por quién van a votar”, dijo.