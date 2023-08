Presentadora venezolana acusa a Juan Pablo Raba de haberla acosado sexualmente: “Como pude, lo empujé”

Recordó que después de los hechos empezó a llorar, y que las maquilladoras que trabajaban en el lugar le dijeron que era mejor quedarse callada porque si hablaba la echaban

En medio de una entrevista con Gustavo Campos para su canal de YouTube, la presentadora venezolana Joseline Rodríguez relató que habría sido víctima de acoso sexual por parte del actor colombiano Juan Pablo Raba. En la conversación aseguró que todo habría ocurrido cuando ella entró a trabajar en RCTV. Raba, recuerda ella, la habría llevado a una zona apartada para, sin su consentimiento, besarla y tocarla.

De acuerdo con lo que recordó, todo se dio por los días en los que Juan Pablo era novio de la también actriz Marjorie de Sousa. Joseline se lo encontró en las instalaciones de aquel canal de televisión y tuvo una corta conversación con él. “Me dice, ‘¿eres nueva?’, y yo le digo ‘sí, estoy entrando ahora’. ‘Me dice, ¿y conoces los estudios, conoces el canal?’, y yo ‘no, apenas estoy haciendo un tour’”, contó Rodríguez sobre aquel día.

Raba, según Joseline, se ofreció entonces a hacerle un recorrido por el canal. Ella aceptó y terminó caminando por varias zonas del establecimiento con él. “Para entrar a un estudio, tú tienes que abrir una puerta súper pesada, que es hermética, por el sonido. Entras y quedas en un cuarto que es oscuro y entras ya al estudio. Bueno, mi amor, cuando yo entré a ese cuarto de estudio, ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano”, reveló.

“Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un locker, y llego a llorar”, añadió. Allí se encontró con unas maquilladoras que le advirtieron que era mejor guardar silencio porque, de lo contrario, la despedirían de su trabajo. “Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti”, comentó al hablar de lo que le dijeron quienes trabajaban en ese lugar.

En medio de la charla con Gustavo Campos, aseguró que, a lo mejor, Juan Pablo Raba no tenía la intención de hacerle daño. “A mi me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás el estaba acostumbrado. Para mi fue una falta de respeto. No sé, no podía”, manifestó.

Según dijo, ella tuvo que ver muchos actos injustos cometidos contra otros actores y actrices, pero aseguró que por miedo, nadie decía nada. Para el momento de la publicación de esta nota, el actor no se ha referido a las acusaciones en su contra.