Conozca el ‘elefante blanco’ que sigue creciendo en Medellín

El proyecto urbanístico en el área de El Naranjal en Medellín, que recibió el visto bueno hace más de dos décadas, continúa incompleto, y recientemente se informó que se detendrá temporalmente debido a cuestiones legales y financieras.

En 2000 se estableció el Decreto 1284 para desarrollar el Plan Parcial de Renovación Urbana en el sector de Naranjal en Medellín. Este plan piloto constaba de ocho unidades de actuación urbanísticas para abarcar un área total de aproximadamente 215.296,8 metros cuadrados. No obstante, las obras de la segunda unidad solo comenzaron en 2013 debido a una modificación del decreto y al interés de un inversionista, CASS Constructores, en llevar a cabo el proyecto.

Esta adjudicación generó controversia entre algunos concejales, quienes cuestionaron la capacidad de CASS Constructores para llevar a cabo el proyecto debido a su falta de experiencia.

El proyecto se estructuró en ocho etapas, denominadas Unidad de Actuación Urbanística (UAU), y la segunda etapa inició con la construcción de cuatro torres de apartamentos, que suman un total de 240 unidades, junto con un espacio de oficinas y un área comercial que tuvo que ser desalojada debido a problemas de filtraciones en 2022.

Con el transcurso del tiempo, quedó en evidencia que el consorcio constructor no cumplió con la inversión inicial necesaria. De los $33.000 millones requeridos para la construcción, solo aportó alrededor de $18.000 millones.

A esto se sumaron las cuestiones legales que afectaron a Paola Fernanda Solarte, que ejercía como representante legal de CASS Constructores hace unos años, ya que en 2018, fue involucrada en el escándalo de Odebrecht debido a posibles irregularidades en contratos.

Desde entonces, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad a cargo de la gestión del proyecto, emprendió acciones para declarar la inhabilidad de CASS Constructores y lograr la transferencia del contrato a otro contratista.

Los problemas jurídicos del proyecto urbanístico

El 11 de junio de 2021, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compartió detalles sobre la reactivación de las obras del Plan Parcial en el área de El Naranjal. En sus declaraciones, explicó que el proyecto había experimentado complicaciones debido a la gestión de los fondos por parte de los compradores de los apartamentos, que habían sido depositados en una fiducia con la intención de no ser utilizados hasta que se asegurara un cierre financiero adecuado.

Sin embargo, esos fondos fueron gastados en algún momento, lo que llevó a la falta de recursos cuando se intentó reanudar el proyecto.

En esa misma línea, se anunció que la terminación de la segunda unidad y la reactivación de la estructuración, financiación, construcción y comercialización de la tercera unidad del proyecto serían llevadas a cabo por el Consorcio Arrabal-Naranjal 2021 (CAN 21). Dicho consorcio estaba compuesto por las empresas Grupo Qualitas Corp. Sucursal Colombia, IGV S.A.S. y CMS Desarrollos S.A.S.

En el proceso de evaluación se descubrió que de las torres proyectadas, solo se habían construido 120 de los 240 apartamentos planificados.

Aunque el anuncio del alcalde generó expectativas entre la comunidad, también hubo un sentimiento de desilusión debido a la ausencia de una fecha concreta para la construcción de la UAU número 5, ya que esta fase comprende los proyectos de Viviendas de Interés Prioritario y Social (VIP y VIS), de acuerdo con lo que mencionó el diario El Tiempo en 2021.

Cruce de sentimientos: hay esperanza y desilusión

En 2021, se pronosticó que el proyecto retomaría su curso; sin embargo, estas declaraciones no se materializaron, puesto que en marzo de 2022, la Alcaldía de Medellín volvió a informar sobre la reactivación del plan de renovación urbana.

El plazo estimado para la finalización de la unidad en proceso era de 14 meses, mientras que la ejecución de una nueva unidad demandaría 72 meses. Durante este tiempo, se deberían cumplir diferentes etapas, como la adquisición de terrenos, estudios, diseños, licencias de construcción y ejecución del proyecto.

De hecho, el nuevo inversionista había destinado en 2021 más de 40.000 millones de pesos en las dos torres que restaban, pero en la actualidad la obra sigue inconclusa.

El proyecto urbanístico El Naranjal fue retomado en 2021 tras varios años suspendido; sin embargo, en 2022 se conoció que este fue nuevamente detenido por temas financieros. Alcaldía de Medellín

De acuerdo con El Colombiano, las compañías no habían logrado obtener un préstamo de 5.800 millones de pesos y, debido a esta situación, las obras se detuvieron, ya que los trabajadores no habían recibido sus pagos y el proyecto regresó a la situación en la que se encontraba meses y hasta años atrás.

Según la información obtenida por el medio mencionado, el contrato entre la EDU y el consorcio CAN 21 fue recientemente suspendido hasta que se resuelvan los problemas financieros.

De acuerdo con un documento fechado el 17 de julio, ambas partes acordaron esta decisión debido a que “las ventas y el recaudo del proyecto no han alcanzado las expectativas planificadas, además de que los intentos de obtener financiamiento por parte del consorcio CAN 21 no han tenido resultados positivos”, según el medio antioqueño.