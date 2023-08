Agarrón entre senadora del Pacto Histórico y María Fernanda Cabal por inciativa para reglamentar las protestas de los maestros: “Luego dicen que los dictadores éramos nosotros”

Agarrón entre senadora del Pacto Histórico y María Fernanda Cabal por inciativa para reglamentar las protestas de los maestros. | Foto: REUTERS/Jose Miguel Gomez/Archivo

A través de sus redes sociales, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández cuestionó a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, por presentar un proyecto de ley para limitar las protestas de profesores.

“Luego dicen que los dictadores éramos nosotros: Paloma Valencia y MarÍa Fernanda Cabal quieren restringir derechos políticos a los educadores”, escribió la congresista en su cuenta de Twitter en la noche del miércoles 2 de agosto.

Además, la congresista agregó en el trino que “la protesta es un derecho constitucional. ¡Estudien vagas!”.

El mensaje lo respondió María Fernanda Cabal, que salió a defender su proyecto: “La que tiene que estudiar es usted, que no leyó el proyecto, que no prohíbe la manifestación, la cual debe ser en horarios que no interrumpan las clases de los niños de este país. Lea para que entienda que los derechos de los niños prevalecen por el de los demás”, indicó Cabal.

Hay que tener en cuenta que las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal encendieron el debate por un proyecto de ley que radicaron para limitar las protestas de profesores.

Según Cabal “muchos niños en Colombia se atrasan en su formación académica cuando los docentes no dictan clase para ejercer su derecho a la protesta”, por lo que con la iniciativa pretenden aplicar la aplicación de la huelga en los servicios esenciales, al considerar que la educación es un derecho fundamental y los niños, sujetos de especial protección.

La senadora Cabal sostiene que la iniciativa no pretende afectar el derecho a la protesta de los maestros, sino que no puedan hacerlo durante el horario laboral, porque afecta el acceso a la educación de los niños. Sin embargo, el proyecto está dirigido puntualmente a los colegios oficiales en los que, según la congresista, casi siete millones de niños y niñas se han visto afectados por las movilizaciones de Fecode.

Gustavo Petro respondió ante esta propuesta: “Quieren que marchen los que portaron fusil para atacar la paz”

Hasta el presidente Gustavo Petro cuestionó la iniciativa y una de las autoras le contestó. A través de su cuenta de Twitter expresó: “¿No entiendo porque quieren que marchen los que portaron fusil para atacar la paz pero no quieren que marchen los que portan libros para defender la educación?”, señaló el mandatario.

Ante este mensaje, la senadora del Centro Democrático“No entiende porque es su naturaleza desconocer el derecho de los niños que prevalece por encima del de los demás. Nadie prohíbe marchar. Lo que queremos es defender la educación de los niños, que ustedes parece prefieren ver reclutados que estudiando”, le contestó Cabal al presidente Petro.