Liliana González y su esposo contaron cómo se quedaron sin casa en Estados Unidos: “Estábamos en el aire”

Liliana González y su esposo Gary Forero se radicaron en los Estados Unidos durante la pandemia de Covid.-19 (@lilianagonzalezactriz/Instagram)

Movidos por la delicada situación del país en medio de las manifestaciones públicas de descontento frente al gobierno de Iván Duque y la pandemia de covid-19, la pareja de actores compuesta por Liliana González y Gary Forero decidió radicarse en Miami, Estados Unidos junto con su hijo Jacobo.

Si bien la intención original del viaje era vacunarse contra el coronavirus, la estadía se extendió para disfrutar de unas vacaciones, y al final decidieron radicarse definitivamente en los Estados Unidos.

Esta historia y su experiencia viviendo en el país norteamericano fue revelada con detalle por la pareja durante una entrevista en Bravissimo de City TV. Ambos explicaron que la decisión de radicarse en Estados Unidos se vio motivada por una serie de lo que denominaron “señales” que les decían que esa era la oportunidad de iniciar una nueva vida.

Una vez tomada la decisión empezaron los trámites para pedir la residencia, pero en el camino se encontraron con inconvenientes para conseguir una casa, debido al incremento en los arriendos en el estado de la Florida, y a que estos se subastaban, según explicó Gary Forero:

“Llegamos a Miami en un momento donde las rentas están en un valor y empieza eso de pa’ arriba. Decidimos quedarnos y dijimos ‘vamos a conseguir una casa’. Era imposible (...) Empezaban ofreciendo 1700, 1800, 2000 y nosotros por fuera... " a lo que Liliana añadió “Y sin papeles, porque sin papeles menos opciones tienes”

La dificultad de conseguir un nuevo hogar estuvo cerca de hacerles desistir, según explicó Gary, hasta que una “señal” apareció en forma de una colombiana que reconoció a Liliana por su papel en la telenovela Hasta que la plata nos separe, donde interpretó a la Pajarita:

“Fue tan duro el tema de conseguir solamente donde vivir, que decidimos a los tres meses devolvernos. Y justo el día que lo decidimos, apareció una persona que nos dijo ‘ay no los conocemos, la Pajarita, nosotros les dejamos el apartamento a ustedes’. Entonces metimos los papeles y nos quedamos’”

Pero pronto la felicidad se convirtió en decepción, debido a un imprevisto que no tomaron en cuenta ni la pareja ni, al parecer, la persona que les arrendó el inmueble. Así lo explicó Liliana:

“Nos metimos y tocaba esperar el proceso de aprobación de los papeles del apartamento, y nos dijeron ‘no, no se puede porque hay ciertos edificios que no pueden alquilar más de una vez al año’. La señora ya había alquilado y no la dejaron alquilar más”

Este inconveniente obligó a la familia a dejar el apartamento y deambular con su trasteo por una temporada, debido a que seguía siendo muy difícil encontrar un sitio para vivir, según relató Gary:

“Estábamos en el aire, ya no teníamos donde vivir. Hubo un momento donde estuvimos con trasteo en el carro pa’ arriba y pa’ abajo y esperando a ver. De un momento a otro salió un apartaestudio carísimo”

Liliana habló de la dura experiencia de vivir en un espacio tan reducido, empezando “de cero” en otro país:

“Durante siete meses estuvimos en una habitación los tres, y todo lo contrario a como vivimos acá (en Colombia), que la casa es un lugar grande y con naturaleza. Y esa es la situación donde tienes que empezar de cero, desde no tener una mesa o un plato, entonces en el piso con la cajita mientras conseguíamos las cosas”

Por fortuna, para los González Forero las cosas fueron mejorando cuando Gary consiguió un trabajo como constructor en una obra, donde dio rienda suelta a su experiencia remodelando apartamentos. El actor explicó que la oportunidad surgió el mismo día que encontraron el hogar donde viven actualmente:

“El día que apareció este apartamento, la persona que nos ayudaba me dijo ‘mi esposo quiere hablar con ustedes. Él es constructor, él remodela casas, apartamentos...’. Yo aquí (en Colombia) llevaba dos o tres años remodelando apartamentos, me encanta hacer cocinas, closets, de todo... Y el man me dice ‘mira, yo empecé haciendo closets, cocinas, ¡trabaja conmigo!’ Le dije ‘Ay gorda, si ves, todo nos sale lindo!”

Cuando el presentador Marcelo Cezán apuntó “¡Son señales!”, haciendo referencia a los motivos que los llevaron a mudarse a los Estados Unidos, Liliana respondió entre risas “Ay, ¡otra señal!”.