Sofía Vergara enloqueció a sus seguidores al mostrar su piel bronceada: “Lo mío es el verano”

Sofía Vergara hace arder las redes al mostrar su piel bronceada. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

La colombiana Sofía Vergara ha sido una de las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense durante cinco años consecutivos. Gracias a su talento, carisma y belleza, la modelo se ha ganado el corazón de sus seguidores, lo que le ha permitido ser un referente tanto en las redes sociales como en las producciones internacionales.

De hecho, en cada ocasión en la que Sofía Vergara hace su aparición en Instagram, reafirma su estatus como una destacada representante de la belleza colombiana. Esto quedó demostrado una vez más en su más reciente publicación, en la cual compartió una imagen disfrutando del sol y bronceándose.

La reconocida actriz de la exitosa serie estadounidense Modern Family decidió compartir con sus más de 29 millones de seguidores una fotografía de mientras disfrutaba de un soleado día en su hogar. En la imagen, optó por mostrar su esbelta figura sin usar un traje de baño en la parte superior de su cuerpo, dejando al descubierto su bronceado.

“¡Lo mío es el verano!”, expresó la modelo en la publicación que rápidamente alcanzó 1.251.003 “me gusta” en su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte regularmente momentos de su vida tanto profesional como personal.

En esa ocasión, la celebridad originaria de Barranquilla una vez más hizo suspirar a sus numerosos seguidores con esta selfie:

La actriz colombiana Sofía Vergara, deslumbró a sus seguidores con su fotografía tomando el sol. Instagram/sofiavergara.

La publicación de Sofía Vergara puso a sus seguidores a comentar, por lo que no se ahorraron los elogios hacia la actriz que dejó ver su cuerpo con poca ropa: “A mí también me encantaaaa🔥🔥”; “Lo tuyo es ser guapa”; “Desde el comercial #pepsi 🌞❤️”; “Reina de todo”; “Tú la costeñita más hermosa”; “Que viva Colombia”; “Estás preciosa”; “Ese cuerpazo a esa edad 😱”; Me vas a hacer dar un infarto. Que preciosura de mujer eres tú”.

No es la primera vez que Sofía Vergara postea fotos subidas de tono y revoluciona las plataformas digitales, ya que en 2022, cuando la actriz tenía 49 años, lució un pequeño traje de baño de una pieza, con estampado de leopardo, el cual dejaba relucir sus características curvas, similar a un reloj de arena. “Finalmente fin de semana. Solecito”, escribió la celebridad junto a la publicación.

La actriz lucióun pequeño traje de baño de una pieza, con estampado de leopardo, el cual dejaba relucir sus curvas, similar a un reloj de arena. Instagram/@sofiavergara.

Vergara acompañó su traje de baño con unas gafas de sol de marco grueso y cristales oscuros, las cuales fueron el complemento ideal para disfrutar de su día en piscina bajo el sol de primavera de Los Ángeles, Estados Unidos.

El post de la actriz latina rápidamente ganó más de 750 mil “me gusta”, y recibió cientos de elogios. Incluso su compañera de reparto en Modern Family, Sarah Hyland comentó la postal. “Tienes que estar bromeando”, escribió la joven.

Muchos de sus seguidores consideran que no importa la edad que tenga la actriz colombiana, ya que ella siempre encuentra la manera de lucir espectacular como cuando tenía 20 años y saltó a la fama protagonizando un comercial de la bebida refrescante, Pepsi.

De hecho, Vergara, que también ha participado como jurado en America’s Got Talent, le gusta recordar en sus redes fotografías de cuando ella era más joven. Con las publicaciones que comparte deja a muchos de sus seguidores impactados ante la belleza que desde siempre ha caracterizado a la actriz.

En una imagen que Sofía Vergara publicó, se la puede ver en la portada de una revista, siendo prácticamente adolescente, con un cuerpo esbelto, rubia y entre unos caballos usando un bikini negro.

La actriz comparte a menudo recuerdos fotográficos de cuando era joven y lucía un envidiable cuerpo que, de hecho, aún conserva. Instagram/@sofiavergara

La foto fue publicada en Instagram con el numeral ‘tbt’, que significa “throwback Thursday” o “jueves de volver al pasado” en español. Es una tendencia popular en las redes sociales en la que las personas publican fotos antiguas de sí mismas. En la descripción de la foto, Sofía Vergara escribió “República Dominicana”, lo que sugiere que la foto fue tomada durante na campaña en ese país.