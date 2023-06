Alina Lozano salió exitosamente de sus cirugías plásticas: “quedé como de 15″

Fue el 28 de mayo cuando, en medio de una entrevista en Bravíssimo, Jim Velásquez se arrodilló frente a Alina Lozano y sacó un anillo de uno de sus bolsillos

La relación entre los actores Alina Lozano y Jim Velásquez no ha dejado de dar de que hablar desde su inicio. La diferencia de edad entre ambos y el contenido que hacen para redes sociales se han convertido en factores de crítica para quienes han manifestado su inconformidad respecto a aquel noviazgo. La actriz se sometió a diferentes procedimientos quirúrgicos para, según ella, estar bien para su boda. La pareja se comprometió en vivo en el programa de variedades de los fines de semana de CityTv, Bravíssimo.

Te puede interesar: Carlos Giraldo, presentador de “La Red”, expresó su opinión sobre la relación de Alina Lozano

De acuerdo con el médico que la operó, el doctor Felipe González, la cirugía fue exitosa. “En las últimas horas fue intervenida con éxito de múltiples procedimientos estéticos nuestra querida actriz colombiana Alina Lozano Acosta. En estos momentos, la paciente goza de excelente estado de salud y se encuentra en manejo post-operatorio con todo el protocolo instaurado por parte de mi equipo multidisciplinario”, se lee en el comunicado que hizo público es especialista estético.

“Salí feliz después de todos mis procedimientos. Gracias”, escribió Alina en la publicación en la que se le ve, en una silla de ruedas, llevada por Jim, saliendo del hospital. Dentro de las cosas que grita, Alina exclama: “Chao, doctor, lo amo. Sacó la otra que hay en mí. Quedé como de 15″. Según reveló Jim, Alina se operó “la cola, los senos y la nariz”.

Te puede interesar: Alina Lozano ya cuenta con la bendición de sus suegros para casarse con Jim Velásquez

Fue el 28 de mayo cuando, en medio de una entrevista en Bravíssimo, Jim Velásquez se arrodilló frente a Alina Lozano y sacó un anillo de uno de sus bolsillos: “Quiero aprovechar este momento. Este anillo yo lo cargo desde hace como medio año (...) Quiero aprovechar que estamos al aire para pedirte que te cases conmigo ¿Qué dices?”, preguntó el actor recibiendo, después de algunos minutos de silencio de Lozano, el ‘sí’.

Alina Lozano salió exitosamente de sus cirugías plásticas: “quedé como de 15″

El actor, que es 30 años menor que Alina, reconoció que el anillo le costó entre 5 y los 10 millones de pesos y que lo tenía guardado desde hace varios meses, mientras preparaba el momento. Así lo aseguró en una entrevista con el programa de entretenimiento del Canal Uno, Lo sé todo.

Te puede interesar: Relaciones de famosos con evidentes diferencias de edad en el país

“Yo ya había ‘tanteado el terreno’ y me había dado cuenta que ella no tenía muchas ganas; entonces ahí fue cuando yo dije: ‘tiene que ser en un momento en el que ella sienta presión y no me pueda decir que no’ (...) ya habíamos tocado el tema y ella me había dicho que si no lo había hecho de joven, sentía que no era necesario en este momento. Por eso yo pensé que de pronto me iba a decir que no”, explicó el Vásquez.

El actor señaló que la fecha para la boda todavía no está definida, pero que su objetivo es que suceda en unos tres meses, es decir, a más tardar, septiembre. También reveló que por ahora están decidiendo si quieren que su matrimonio tenga lugar en Villa de Leyva o en La Guajira.

Alina Lozano reveló en una entrevista con La Kalle que, en efecto, ella no estaba interesada en el matrimonio; por esto, cuando Jim la sorprendió con la pedida de mano. “Yo estaba a punto de ponerme superfuriosa”, dijo, porque lo primero que se le pasó por su mente era que se trataba de una broma.

“A veces, les confieso, me levanto mirando a Jimer y digo: ‘Jimer va a decir que era una broma’”, reconoció la actriz que aceptó la propuesta de su novio cuando se dio cuenta que el joven estaba hablando en serio. Los dos insistieron en que ni su relación ni el matrimonio hacen parte de una estrategia digital.

Alina Lozano señaló que en dado caso de que todo termine siendo una broma de su pareja, dará por terminada la relación. “Se lo dije después del evento del anillo. ‘Donde esto llegue a ser una broma, ni en las curvas me vuelves a ver, ni como amigos quedamos’”.