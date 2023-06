Imponen multa de más de $800 millones a consorcio chino a cargo de obras del Metro de Bogotá

Ricardo Cárdenas, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, aseguró que la sanción en contra del concesionario se actualizará hasta que logre obtener el 100% de la no objeción de los estudios previos. Foto: captura de pantalla.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que sancionó al concesionario Metro Línea 1 (ML1) con más de 800 millones de pesos por no obtener la No Objeción del 100% de los Estudios y Diseños de Detalle Principales. La sanción quedó confirmada luego de que la empresa ganara una tutela que interpuso el concesionario por una supuesta violación al debido proceso durante dicho proceso sancionatorio.

“En audiencia del 9 de junio del año en curso, se resolvió declarar el incumplimiento de la sociedad, imponer y hacer efectiva una multa por valor de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($812.000.000) y declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento. La multa se cuantifica desde el 5 de mayo del año en curso”, aseguró el gerente general de la EMB, Ricardo Cárdenas.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la empresa, ML1 solo ha logrado obtener el 60% de la no objeción de los estudios. Ante el incumplimiento del concesionario, la sanción impuesta por la empresa se actualizará hasta que la ML1 cuente con la no objeción del 100%.

El problema con los estudios y diseños ya había sido abordado en mayo de 2023, cuando el consorcio chino no se presentó a una sesión conjunta entre el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República para rendir cuentas sobre los avances del metro. En dicho encuentro, la interventoría informó que la ML1 solo había obtenido el 53% de la no objeción y que el 7% estaba en revisión. El resto de los documentos que aún no cuentan con la aprobación están en proceso de ajuste.

Debido a las demoras que se han presentado en la evaluación de los diseños, también han surgido retrasos en el cumplimiento de compromisos de entrega. Pues, para mayo de 2023 estaba pactada la instalación del primer pilote del viaducto, pero esa responsabilidad no se cumplió.

“En algunos documentos vamos por la quinta revisión, lo que lógicamente se sale del presupuesto del contrato y de los plazos determinados. Por esta razón, hubo modificatorios acordados por ambas partes. Al día de hoy no van a cumplir en mayo y vemos preocupación de que cumplan en junio” aseguró el director de la interventoría del proyecto, Javier Escarpa, para El Espectador.

Así las cosas, la sanción al consorcio chino se estableció mediante la Resolución No. 374 de 7 de junio de 2023 y esta fue confirmada después, por medio de la Resolución 383 de 9 de junio de 2023. Esto se logró luego de que el juez 38 Civil Municipal de Bogotá fallara a favor de la EMB en respuesta a la acción de tutela que interpuso el concesionario.

El ML1 argumentó que se violó el debido proceso, pero el juez determinó que la multa impuesta por la empresa no fue desproporcionada. “El despacho considera que para el presente caso la tutela no es procedente, porque las actuaciones de trámite de la administración que se atacan, no son irrazonables, arbitrarias, ni desproporcionadas”, señaló el juez en el fallo, citado por la EMB.

Avances en la Primera Línea del Metro de Bogotá

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, la obra ha presentado un avance del 20%. Esto incluye la compra de predios y el traslado de redes principales, lo cual es responsabilidad de la EMB.

También se ha avanzado en la construcción del patio taller, que empezó en agosto de 2021, el cual estará adecuado para el mantenimiento y estacionamiento de los trenes. “[El patio taller] alberga las estructuras y montaje de la planta de prefabricados para los pilotes y para las vigas del viaducto, los avances en la cimentación del puente vehicular norte en la intersección de la avenida 68 con avenida Primero de Mayo y la ejecución de las obras del intercambiador vial de la calle 72, a cargo del Concesionario, todos estos frentes de obra cuentan con la ingeniería de detalle necesaria para su desarrollo”, explicó la EMB en el comunicado de prensa.

La empresa informó que ya se iniciaron obras en las localidades de Bosa y Chapinero, lo cual incluye el desarrollo de actas de vecindad, la adecuación de vías para desvíos, tratamientos silviculturales y espacios de socialización de avances y requerimientos con la ciudadanía. Esto, con el objetivo de poder utilizar megaequipos de pilotaje a presión que se necesitan para las obras y que ya fueron recibidos en el Puerto de Buenaventura.