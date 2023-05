Eileen Roca y su nueva vida en Estados Unidos

La exreina y actriz Eileen Roca explicó los motivos que la llevaron a dejar Colombia para migrar a los Estados Unidos. Crédito: eileenroca / Instagram

La vida de Eileen Roca en Colombia parecía ser un cuento de hadas, pues, aunque nació en Río de Janeiro, fue elegida a sus 20 años para representar a Colombia en el concurso de Miss Universo en 2007, lo que le abrió las puertas a la actuación y a ser reconocida como una de las mujeres más bonitas del país.

Con el paso del tiempo Eileen adquirió experiencia en la actuación y se ganó el corazón de los colombianos gracias a sus exitosos papeles en producciones como ‘Oye bonita’, ‘El Joe, la leyenda’ o ‘Sin senos sí hay paraíso’, por lo que era una de las actrices frecuentes en las pantallas de las noches colombianas.

Pero todas esas cosas buenas que estaba viviendo tuvieron un punto de quiebre cuando su esposo comenzó a recibir amenazas, inclusive, lo retuvieron con el fin de solicitar dinero para dejarlo libre, algo que Eileen no supo hasta que lo habían liberado.

Esas fueron algunas de las razones que llevaron a la exreina a tomar la decisión de dejar su país para radicarse en Miami (Florida) en los Estados Unidos, un nuevo lugar donde tuvo que aprender a luchar por cumplir sus sueños y salir adelante con su familia.

Así lo dio a conocer en el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, en donde aseguró que no ha sido fácil llegar al país norteamericano, pues, muy al contrario de lo que las personas creen, vivir en Estados Unidos no es sinónimo de tenerlo todo.

Sobre las amenazas, Eileen explicó que “tuvimos varios problemas de seguridad, desde textos para él donde le decían ‘aquí está ella con tu hija’, estuvo como retenido, por decirlo así, por personas que lo amedrentaron pidiéndole dinero a cambio, y lo tuvieron casi todo un día que yo no supe de él y que cuando regresó fue que me contó todo lo que había pasado y, pues obviamente extorsión”.

Luego de ser coronada como señorita Colombia, Eileen tuvo la oportunidad de protagonizar varias producciones colombianas con las que alcanzó la fama a nivel nacional, pero todo ese trabajo y esfuerzo no se vio reflejado al momento de llegar a Miami, pues muy pocas personas la conocían por lo que tuvo que buscar un nuevo asesor y entender que no contaba con el reconocimiento que sí tenía en Colombia, inclusive, llegó a sentir que era una persona más que estaba intentando cumplir sus sueños.

“Volver a comenzar cuando tú lo tienes todo allá, pues pensar que tú llegas acá y ya lo tienes todo, no es cierto. O sea, tú llegas acá a tocar las puertas, desde empezar a buscar un manager que te mueva en este mercado, no todos te reciben como tú quieres, en Colombia la gente te quiere, o sea es tu casa, es tu gente, es tu familia acá, pues eres uno más”.

Pero, como a muchas de las personas que salen de su país en busca de un mejor futuro, en este caso, en busca de seguridad para ella y su familia, Eileen comenzó a extrañar su tierra, sus costumbres y su gente, por lo que estuvo tentada a regresar a Colombia, pero dos noticias importantes cambiarían su idea de volver.

“Le pedí a Dios, le dije ‘Dios mío muéstrame una señal si esto es para mí, si no es para mí, si me voy, si me quedo’, y mi hija se gana la beca, entonces dije esto es su futuro”.

La otra noticia es la de su nuevo embarazo, por lo que la exreina se convenció de quedarse en el país norteamericano junto con su familia, pero no dudó en enviar un mensaje a todas las personas que están pensando dejar Colombia, “nuestro país es un país muy bello, es un país que vale la pena lucharlo, que muchas personas piensan que este es el paraíso, no lo es, que si tienen que salir y dejar su país, pues piénsenlo muy bien”.