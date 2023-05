Capturado alias “Celeste” acusado de robar al menos 10 vehículos al mes en Cali

Policía Nacional captura a 'Celeste' en un operativo de registro y allanamiento en zona rural de Jamundí.

Se dio captura en flagrancia a alias “Celeste”, en la vereda Potrerito en Jamundí, tras un operativo de registro y allanamiento. Este hombre sería el responsable del hurto de vehículos de alta gama, por medio de la modalidad de halado; de acuerdo con la investigación por parte de la Sijín de Cali, la Fiscalía General de la Nación e información suministrada por la ciudadanía.

Te puede interesar: Dos hombres armados fueron captados en video mientras asaltaban un supermercado D1

Las indagaciones condujeron a la recuperación de cinco vehículos de diferentes marcas, que estaban listos para ser comercializados con documentación falsa. Asimismo, gracias a la información aportada por la ciudadanía, se halló otro vehículo que había sido robado hace 12 días, logrando identificar al autor material de estos hurtos.

Los vehículos recuperados están avaluados aproximadamente en $550 millones y, al parecer, serían vendidos a precios más bajos de lo estimado en el mercado a través de redes sociales y diferentes aplicaciones digitales, con un sistema de identificación alterado.

Te puede interesar: William Salamanca se reunirá con el fiscal Francisco Barbosa para reducir los casos de impunidad

En este mismo operativo fueron incautadas 40 placas de vehículos, de los cuales 11 estaban reportados como hurtados, nueve licencias de tránsito y seis controles universales usados para la violación de sistemas de automóviles.

‘Celeste’ de 28 años de edad, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, receptación y falsedad marcaria, por lo cual se le impuso medida de aseguramiento intramural”, informó la Policía.

En esta investigación, se logra establecer que el presunto responsable hurtaba los vehículos mediante la modalidad de halado, manipulándolos con controles universales, los cuales desbloqueaba el sistema de seguridad para posteriormente hurtarlos y comercializarlos.

Todo quedó registrado en cámaras de video

Los actos delictivos quedaron registrados en varios videos obtenidos por las autoridades durante la investigación, donde se veía cómo el sujeto vulneraba los sistemas de seguridad, así lo indicó William Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Te puede interesar: Francotirador asesinó al comandante de la Policía de El Tarra, Norte de Santander

El Observatorio de Seguridad de Cali afirma que este año se han presentado 521 denuncias por hurto a vehículos en la capital Vallecaucana, mostrando así una reducción del 24% en comparación al año 2022. En el 2023, las autoridades han recuperado 105 carros en toda el área del Valle del Cauca.

Este tipo de hurtos en Cali se cometen, principalmente, en horas de la madrugada, siendo lo jueves y viernes predilectos para los ladrones; los barrios más afectados de la capital son El Caney y Valle del Lili con ocho carros denunciados, seguidos por: Promociones Populares, Villa Grande, Parcelaciones Pance y Ciudad Talanga.

Modus Operandi y cifras de robo de vehículos en Cali

El halado se presenta cuando el dueño del vehículo o conductor deja el vehículo en la vía pública y el delincuente se lo lleva sin utilizar ningún tipo de fuerza. En este caso, “Celeste” utilizaba los controles universales. Esta modalidad de hurto se da por el descuido de los propietarios de los autos y los parquean en diferentes lugares sin ninguna garantía de seguridad o supervisión. La modalidad de halado es el método más utilizado para cometer robos.

En un informe de seguridad presentado por Jimmy Dranguet, secretario de Despacho de Seguridad en Cali, detalló que hasta el pasado 22 de marzo se cometieron 557 hurtos de motocicletas y 292 automóviles. Según cuentas de la Policía Metropolitana, alrededor de 20 vehículos por mes son deshuesados en menos de cuatro horas, en dos desguazaderos ubicados en el nororiente y suroccidente de Cali.

Finalmente, aunque el robo de carros ha disminuido cerca de un 30% en comparación con el año pasado, el comandante de la Policía Metropolitana del a capital del Calle del Cauca, coronel Jose Daniel Gualdrón, hace un llamado a la comunidad para que no compren repuestos en lugares no autorizados, de esta manera no se seguirá alimentando el mercado de autopartes.