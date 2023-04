Alina Enero, esta es la bella novia del cantante Manuel Medrano

Foto de Instagram/manuelmedrano

El interprete de los éxitos “Bajo el agua y Afuera del planeta”, Manuel Medrano, luce últimamente feliz en sus redes sociales debido a su reciente relación con la modelo rusa Alina Enero. El cantante que no suele ser como los artistas que constantemente publican detalles de su vida intima, decidió con una serie de fotografías en Instagram compartir que actualmente se encuentra enamorado.

El cantante cartagenero publicó varias fotografías en las que se ve muy juntito y enamorado de la hermosa modelo. En las imágenes se aprecia a Medrano y Alina en lo que parecería ser un hotel de su ciudad natal; ramo de flores, una exquisita cena y hasta un traje de baño muy pequeño son los elementos que se pueden ver la publicación del artista.

La belleza de la modelo rusa que suele estar entre las pasarelas de Los Ángeles, Miami, New York y México no ha dejado de vislumbrar a varios internautas que han escrito en la caja de comentarios varios reconocimientos a la apariencia de la mujer y felicitaciones a Manuel Medrano por su relación, aunque también hay personas que han criticado las imágenes señalando que no se les ve enamorados, cercanía y ni si quiera química.

Lo único claro es que el cantante está pasando por una etapa romántica en su vida que podrían traducirse en nuevas canciones e himnos para enamorados.

La polémica más reciente desatada por Medrano

El músico colombiano Manuel Medrano se encuentra en medio de la polémica en redes sociales luego de que, a través de su cuenta de Twitter, escribiera de lo que para él son las ‘personas menstruantes’. Describió que le gustan las personas que se consideran mujeres y nacen con la posibilidad de engendrar vida. Quienes reaccionaron a sus trinos aseguraron que el cartagenero había demostrado su transfobia entre líneas; es decir, su rechazo hacia las personas trans.

“Que bien nos hace a algunos hombres contar con la compañía y el amor de una persona menstruante”, comentó, inicialmente, el artista detrás de temas como ‘Bajo el agua’.

Ante la ola de comentarios que recibió, continuó argumentando su posición. Una de las personas que lo cuestionó escribió: “Y no sé, no es más sencillo decir “mujer” y no caer en ese juego tonto de las palabras. Medrano, ante ello, respondió: “Pareciera que sí, pero es una realidad que en este momento de la historia “cualquier persona puede considerarse una mujer” entonces cada vez hay que ser más específicos ¿y por qué no? Yo amo a las personas menstruantes, he ahí el secreto de la vida”.

Al detallar esto, otros internautas le recordaron que no solo las mujeres cisgénero son quienes menstrúan y que, por el contrario, hay hombres trans que lo hacen y personas identificadas como no binarias que también viven este ciclo. “Las mujeres trans no nos consideramos mujeres. SOMOS MUJERES, grábatelo transfóbico”, comentó una usuaria de la red social en la que surgió la polémica.

El debate continuó cuando otra persona escribió: “El man que no sabe que existen personas que menstrúan, y se identifican como hombres”. Medrano contestó: “De hecho ahora es imposible saber quién es quién, cada uno es algo diferente al parecer, pero pues ya que mi ñera necesita que le aclaren todo. A mí me gustan las personas menstruantes que se consideran mujer y nacen con el privilegio de procrear. Si me faltó algo me avisa”.

Aunque más ciudadanos continuaron respondiendo a los trinos del cantante, el cartagenero cerró el tema y se dispuso a hacer públicas campañas de donación a fundaciones aprovechando que su cuenta estaba teniendo ‘tanto alcance’.

“En esta cuenta se habla de las cosas que me gustan a mí, no de las cosas que le gustan a los demás, así que se me van tranquilizando (...) Ya que esta cuenta está teniendo tanto alcance de gente tan buena, les dejo un hilo de fundaciones de niños que pueden ayudar, para que estos niños puedan ser lo que quieren ser. No tienen que ir a visitarlos, todo bien, llamando y apoyando el equipo en la distancia es suficiente”, trinó Manuel Medrano.