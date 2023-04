Camilo y las críticas que recibió por dejar que su hija ande “a pie limpio” como él

Camilo Echeverry es reconocido por ser un defensor de caminar descalzo tanto dentro de su casa, como en su patio. / Imagen @camilo

El cantante colombiano Camilo Echeverry ha desatado una fuerte polémica en las redes sociales al publicar un breve clip en su cuenta de Instagram a modo de historia donde se observa a su hija, Índigo, con los pies negros (al parecer suciedad). El hecho no pasó desapercibido para los internautas, quienes criticaron al artista por permitir que la pequeña esté en estas condiciones.

A pesar de que Camilo comparte constantemente imágenes y videos de él jugando y compartiendo momentos tiernos con su hija, en esta ocasión recibió duras críticas por parte de los usuarios en las redes sociales. En el corto clip que fue compartido por el perfil de Instagram “famososhastalaz”, se puede observar cómo la planta de uno de los pies de Índigo está igual de sucia a uno de los pies de su padre (en el posteo se observa una fotografía del colombiano donde muestra sus pies en estas condiciones).

“Y es que no tienen servicio para que limpie la casa y los pisos. Porque si vemos que asco el lugar donde viven !! Tremendo tierrero 😂”; “Despues van y se montan con esas patas suc*as en la cama”; “Mis hijos pasan así por@ma saje les pongo zapatos y medias no les gusta y es una críticadera en la familia”; “Así de sucios estarán esos pisos para que anden con esos pies tan cochinos 😂”.

Camilo compartió un video en el que dejó lo sucio que estaba uno de los pies de su hija Índigo. / Video @famososhastalaz

Cabe destacar que Camilo Echeverry es muy reconocido por ser un defensor de caminar descalzo, tanto dentro de su casa, como en su patio. Sin embargo, su actitud ha generado controversia, ya que algunos usuarios consideran que la niña podría llegar a tener problemas físicos en un futuro no muy lejano.

Este hecho ha generado un debate sobre la importancia de cuidar la higiene de los niños, especialmente en estos tiempos, donde la limpieza y desinfección son fundamentales para prevenir enfermedades. Aunque cada padre tiene su forma de educar y criar a sus hijos, es importante tener en cuenta que algunos hábitos que tenemos los adultos son perjudiciales para los bebés, quienes se encuentran en una etapa donde se encuentran desarrollando varios sistemas de autoprotección, como el inmune.

Evaluna Montaner mostró a Camilo Echeverry al desnudo

Camilo Echeverry cumplió 29 años el 16 de marzo 2023 y fueron varias las felicitaciones que recibió por parte de su familia, incluida Evaluna Montaner, esposa y madre de su hija Índigo. Por medio de redes sociales, la cantante venezolana le dedicó un romántico mensaje al colombiano, con quien se casó el 8 de febrero de 2020, tras casi seis años de noviazgo.

Posteriormente, Evaluna Montaner le recordó a Camilo Echeverry que este sería el primer cumpleaños al lado de Índigo, quien cumplió su primer año de vida el pasado 6 de abril de 2023: “Primer cumple donde te despierta la palabra “papá” y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. Feliz cumple”, agregó.

Este fue el desnudo de Camilo que generó locura entre sus seguidoras | Foto: Instagram @evaluna

La hija de Ricardo Montaner agregó a su mensaje una serie de fotografías junto a su pareja. Sin embargo, la última imagen de esta selección es del antioqueño sin ropa y posando de espalda detrás de una cortina: “Tribu (como le llama el músico a su comunidad de fanáticos), de nada por la última foto”, expresó Evaluna sobre el desnudo que publicó de Camilo.

Las reacciones de las seguidoras de Camilo no se hicieron esperar. Allí, resaltaron el físico del colombiano: “Tiene buena cola y nunca me había dado cuenta”, “Evaluna sí sabe como alegrar a la Tribu y no es nada envidiosa”, “ahora una igual, pero de frente” y “ya le conocí las nalgas a Camilo, entonces podré dormir en paz”; fueron algunos de los comentarios que desató el posteo.