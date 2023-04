Bancada femenina del Congreso reaccionó ante la salida del general Sanabria de la Dirección de la Policía: “Sus declaraciones eran constantemente discriminatorias”

Estas fueran algunas reacciones de la bancada femenina ante la salida del general Sanabria de la Dirección de la Policía. REUTERS/Luisa Gonzalez

En la mañana del 12 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Henry Sanabria por la dirección de la Policía Nacional. Las diferentes posturas no se hicieron esperar, entre ellas las mujeres del Congreso de la República.

El jefe de Estado confirmó que el reemplazo de Sanabria es el general en retiro William Salamanca, que, de acuerdo con Petro “es un mayor general de la Reserva, con más de 37 años de experiencia en la institución”.

Hay que tener en cuenta que ante la revista Semana, el uniformado se refirió sobre la práctica del aborto como “un pecado muy grave. Es matar, violar el quinto mandamiento (...) A mí se me han presentado mujeres, algunas policías, que han abortado y me dicen ‘necesito hablar con usted’. Se han puesto a llorar y me han dicho que hace diez o cinco años abortaron y aunque se confesaron 30 veces, siguen mal”.

Además, citó varios pasajes de la Biblia para afirmar que “el que aborta se pierde en el limbo, porque no está ni en el cielo ni en el infierno”.

Ante las diferentes reacciones, desde la bancada del Pacto Histórico, la congresista María José Pizarro a través de su cuenta de Twitter manifestó que la figura del exdirector Sanabria no representaba buen ejemplo para los ciudadanos por sus posiciones en cuánto al aborto, el uso del preservativo y la comunidad LGBTI+.

“No puedo estar a favor de ninguna persona que ocupe un cargo de esa magnitud, que represente una institución tan importante con posiciones homofóbicas que pueden representar un problema para las personas que tiene que proteger. Estas posiciones privadas en público son discriminatorias y muy peligrosas porque es el ejemplo que van a seguir sus subordinados y otras personas que lo escuchan”, pronunció Pizarro.

(Victoria Holguin)

Por esta razón, la senadora celebró el reemplazo y reitero su compromiso con la población femenina colombiana. “Una oportunidad para implementar el enfoque de seguridad humana del presidente Petro y como lo he manifestado, mi lugar está con los derechos de las mujeres”, sostuvo.

Desde el mismo partido político, la representante María Fernanda Carrascal, tiró nuevos dardos al saliente dirigente policial: “Celebro esta decisión del Presidente. La Policía no puede estar en manos de alguien que no entiende que sus posiciones personales pueden poner en peligro a quienes debe proteger”, aseveró la legisladora.

Por su parte, la representante a la Cámara por el Partido Conservador, Ingrid Sogamoso, señaló que, “celebro la llegada del general Salamanca a la Dirección de la Policía Nacional. Sé que como buen boyacense dará lo mejor en el cargo, sobre todo en este momento tan difícil para la Institución y el país”.

De igual manera, la representante Jennifer Pedraza opinó frente a la decisión del presidente Petro: “es una muy buena noticia para el país, pues sus constantes declaraciones ponen en jaque la garantía del Estado colombiano como un estado laico y no garantizaban en la Policía una institución que acompañara a las mujeres y a la población LGBTIQ+, por el contrario sus declaraciones eran constantemente discriminatorias, incluso para los ascensos y los traslados estaban mediados por una discriminación religiosa y que no se garantizaba la libertad de culto”.

Quién es el general William Salamanca, el nuevo director de la Policía Nacional

En cuanto a su experiencia académica, el general William Salamanca es administrador de empresas y administrador policial, con especializaciones en Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Además, el general tiene una maestría en Seguridad Pública y alumno del Centro Hemisférico de Defensa en Washington D.C., donde ha adelantado estudios sobre lucha contra el terrorismo, manejo de crisis y liderazgo.También, adelantó el Curso Integral de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

En cuanto a la hoja de vida del general Salamanca en la Policía Nacional de Colombia, sus inicios se remontan a 1985 y desde ese momento fue escalando hasta llegar hasta su primer cargo destacado, que fue como director de Seguridad Ciudadana, entre 2018 y 2019; luego llegó a la dirección en la Inspección General entre 2019 y 2020, que es una sección de la Policía que se encarga de la parte disciplinaria de los uniformados y de investigaciones internas de la institución.

Después de esto se desprende una larga lista de otros cargos importantes dentro de la Policía Nacional, como lo fue la dirección de tránsito y transporte, también fue comandante de Región 4 de Policía, que comprende los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca. A este recorrido le antecedió la Dirección de Protección y Servicios Especiales, agregado Policial en los Estados Unidos de América, oficial de enlace en el Congreso de la República, comandante de Distrito en Santander y Edecan Presidencial.