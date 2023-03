Yeferson Cossio se siente como un “monstruo” y en redes desvían la mirada hacia sus atributos

Yeferson Cossio despertó los bajos instintos de sus seguidores en redes sociales, por cuenta de candente publicación ligerito de ropa. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio se ha caracterizado en sus redes sociales por jugarle pesadas bromas a su hermana Cintia Cossio y a su expareja Jenn Muriel; sin embargo, también destaca por su exuberante musculatura y las ocasiones en las que ha presumido el cuerpo que ha ganado con un extenuante entrenamiento en el gimnasio.

Además de esto, los excéntricos lujos que presume como los automóviles que ha comprado, las buenas acciones como la que anunció recientemente con la entrega de más de 5.000 becas para que jóvenes puedan estudiar inglés, son algunos de los atributos que destacan del influenciador. Pero algo llamó la atención en su más reciente publicación.

A través de sus InstaStories, el paisa reveló que se encuentra nuevamente en Japón, un país que le ha llamado la atención desde su juventud y que ha visitado en repetidas ocasiones con la intención de radicarse definitivamente. A su llegada, señaló que la primera vez que arribó al país se sentía como un “monstruo”.

Yeferson Cossio disfrutando de su estadía en Japón, donde dice sentirse como un "monstruo" por cuenta de la anatomía de los orientales. @yefersoncossio/Instagram

Esto por cuenta de las diferencias corporales que ha encontrado en el camino como su estatura y las proporciones corporales, debido a su musculatura, la que no ha dejado de trabajar y constantemente entrena para mantener. Frente al espejo, sin camiseta y presumiendo su bien trabajado abdomen, hizo esta afirmación, pero algo en su entrepierna desvió la atención.

“Yo acá en Japón me siento muy raro, como un monstruo, todo tatuado y musculoso, al lado de los japoneses que son flaquitos, sin tatuajes y eso, pero qué va ni qué hijueperras”, indicó el creador de contenido.

Rápidamente, las cuenta de chismes replicaron el contenido y tanto seguidoras como seguidores no dudaron en destacar el “bulto” que se pronunciaba en su diminuta pantaloneta. Es probable que el juego de luces del lugar, así como el recogido de la única prenda de vestir que llevaba puesta el antioqueño, hayan servido para resaltar su miembro.

Yeferson Cossio dejó con la boca abierta a sus seguidores con una publicación que desvió la atención a su entrepierna. @rechismes/Instagram

Algunos de los comentarios que reposan en la publicación son: “no sé qué estaba diciendo, pero qué rico”; “dime de qué presumes y te diré de qué careces”; “pero no me apunte”; “de cuál monstruo hablará”; “en el video que se filtró, el tamaño es real, no como el de La Liendra”; “yo solo veo severo tronco”, entre otros.

Críticas a la nueva novia de Yeferson Cossio

Aunque Carolina ya había publicado en diciembre pasado un video junto a Yeferson Cossio, esta es la primera foto que hace pública en sus perfiles y que deja en evidencia su amorío | Foto: Instagram @carolinagomezec_

Han pasado cerca de 10 meses desde que Yeferson Cossio terminó su relación con Jenn Muriel, una joven que se ganó el cariño de su comunidad de seguidores, teniendo en cuenta que lo acompañó por más de 10 años. Asimismo, también se le relacionó con Aida Victoria Merlano, pero la relación no prosperó y fue duramente cuestionada en redes sociales.

Sin embargo, en horas recientes estos fanáticos fueron sorprendidos con la noticia de que el influenciador tiene una nueva novia. Se llama Carolina Gómez y, según su cuenta de Instagram, está radicada en la ciudad de Medellín. Además, en un video que la joven colgó en su cuenta de Tiktok el 11 de febrero del 2022 aseguró que, en aquel momento, tenía 18 años.

Y aunque en sus publicaciones suele recibir una gran cantidad de elogios, en el más reciente posteo que hizo en Instagram, por medio del cual compartió su primera foto con el popular creador de contenido, le llovieron críticas.