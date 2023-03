Exactor porno Nacho Vidal, apuesta por el rock colombiano

Los Cocoa Y Keyv se presentaron en bar bogotano / Instagram

En estos días Ignacio Jordà González, poco conocido con ese nombre ya que a nivel mundo se destaca por su nombre artístico Nacho Vidal, es un exactor, director y productor de cine pornográfico que en su carrera ha protagonizado más de 700 películas además de dirigir otras 140 entre 1997 a 2019.

En estos días, Vidal ha protagonizado varias noticias y artículos en los que se hablan de dos cosas puntuales. La primera es que al parecer al nacido en Barcelona el 30 de diciembre de 1973, se le ocurrió la maravillosa idea de proponerle a Esperanza Gómez, la también exactriz de la industria y empresaria colombiana, que hicieran una colaboración para el entretenimiento adulto.

Tras esta invitación y mediante una entrevista con Martín de Francisco y Santiago Moure para su programa ‘La Tele Letal’, de Francisco le preguntó a Gómez si alguna vez se había negado a trabajar con algún actor, a lo que la caldense respondió que, ‘a lo mejor, no debería responder’, pero, finalmente dijo que con Vidal. Luego afirmó que: “Con el único que dije que no iba a grabar fue con Nacho Vidal y no porque no lo considere un excelente actor, porque yo lo admiro, lo respeto mucho y además es muy buen ‘catre’. Es de mi total agrado”, seguido esto aseguró: “Pero antes de entrar a la industria del entretenimiento adulto, vi una película donde él le escupía literal a la cara a una chica y mi papá me enseñó que el escupir a una persona significa desprecio”.

Y es que para nadie es un secreto que el modelaje tipo webcam y que la industria del erotismo y la sensualidad no dejando atrás, por su puesto a la pornografía y sus diversas maneras de presentarse ante el público, son grandes fuentes de consumo a través de todos los medios de comunicación habilitados para el mismo.

Se ha exigido tanto este contenido que a través de los años y con las páginas web común y corrientes que existen desde que nace el Internet, ya no basta, no hay contenido suficiente para satisfacer a todos los gustos ocultos que los seres humanos sólo le confiesan a sus computadores, celulares y aparatos inteligentes, de ahí surgen proyectos como el muy famoso Onlyfans que es habilitado para que las personas puedan gozar de sus más íntimos placeres culposos sin que nadie se entere de que literalmente le pagan a otra persona por verle desnuda.

Para muchos el tema de la sexualidad ya no es un tabú, hoy por hoy, conversación que involucre ese tema, escala rápidamente hasta de manera un poco jocosa y los involucrados quieren participar y contar sus diversas historias sobre cómo han vivido la suya y qué han hecho o qué les falta por hacer para ponerle más picante al asunto.

Los músicos gozaron de un buen rato / Instagram

La segunda es que el catalán, presentó y ‘apadrinó' a Keyve y Cocoa en Bogotá, la banda de rock que consiste en tres hombres y una mujer y que alaban la escena del rock colombiano con música y letras ligadas al R&B, Electro Rock, Heavy y Grunge.

Con un espectáculo musical cargado de energía, talento y mucha emoción en el Bar Reyna en la Zona Rosa de Bogotá la agrupación Cocoa se presentó, liderada por la joven artista de origen español Keyve, que viajó a Colombia para interpretar ante el público capitalino su nuevo trabajo discográfico. Durante la amena velada, uno de los anfitriones fue Nacho quien se declaró ‘padrino musical’ de Keyve, entre los invitados también estuvo el actor Julio Correal, el músico Juan por Dios y la actriz, cantante y presentadora de televisión Cony Camelo antecedió el show musical con emotivas palabras de admiración.