Este es el reporte de las condiciones del aire en Bogotá este jueves 2 de marzo: cambió la dirección de los vientos

Registran mala calidad del aire en Bogotá debido a incendios. Créditos: FCDS

Pasadas las 7:30 de la mañana la Secretaría Distrital de Ambiente emitió el primer reporte del 2 de marzo de 2023 con relación a la calidad del aire, hecho que se ha monitoreado con mayor intensidad desde que se declaró la Alerta Fase 1 por su mala calidad, y las condiciones han mejorado.

“La ciudad de Bogotá amanece con condiciones moderadas en la mayoría de sus estaciones y así lo registra la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, donde solo una estación, Carvajal-Sevilla, está en condición regular (todas las demás están en condición moderada pero ninguna está en condición buena)”, comenzó por advertir la cartera de Ambiente.

Calidad del aire el 2 de marzo de 2023

La secretaría añadió que la reducción en la concentración de contaminantes se debe al cambio en las condiciones meteorológicas como en el cambio de la dirección de vientos, lo que ha permitido que el material particulado producto de incendios forestales no se mantenga en la atmósfera de la ciudad.

Aún así, la Administración Distrital, a través de su Secretaría de Ambiente, aún no se ha referido a si se levantarán o no las medidas que se impusieron para mitigar los efectos del exceso de material particulado en el aire de Bogotá. No obstante, todo indica que a lo largo del viernes 2 de marzo podrían estarse socializando cambios a este respecto.

“En horas de la mañana la Secretaría de Ambiente estará liderando el Comité de Validación y Seguimiento de Alertas y Emergencias por Contaminación Atmosférica para determinar las condiciones de calidad del aire y tomar las medidas respectivas para proteger la salud de la ciudadanía”, concluyó en este primer reporte la Secretaría.

En desarrollo...