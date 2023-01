Danna García sigue liderando el mensaje contra la violencia de género: “no debemos soportarlo”

La actriz se pronunció al respecto de esta situación e indicó que esto avanza en un proceso legal

Danna García es una de las actrices colombianas que goza de buen reconocimiento nacional e internacional. Sus primeros pinos en la actuación se dieron cuando participó en la novela Café, con aroma de mujer estrenada en 1994 y desde allí su carrera comenzó en ascenso. Otras producciones de las que formó parte fueron Bella calamidades, Un gancho al corazón y Pasión de Gaviales, esta que la llevó a ser reconocida en el extranjero.

Recientemente, la vieron como presentadora en Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia transmitido enteramente por HBO Max, por lo que es considerada una de las celebridades más queridas en el territorio nacional, ganándose un espacio especial en el corazón de sus seguidores. Entre 2020 y 2021, la paisa fue noticia por sus múltiples contagios de covid-19 mientras permaneció en España.

Y aunque algunos quisieran que esta talentosa actriz fuera tendencia en estos días por cuenta de su talento para la actuación, así como el próximo estreno en Caracol Televisión de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, lo cierto es que a través de sus redes sociales en las que suele ser bastante activa, compartió un mensaje que dejó a más de uno preocupado por la difícil situación que allí narró.

Danna García en 'Café, con aroma de mujer' / Redes sociales

El tema principal que tocó García fueron las distintas violencias que padecen las mujeres no solamente en Colombia, sino en el mundo entero y cómo no se toma consciencia al respecto. Este mensaje que fue replicado por algunas cuentas de chismes en redes sociales, se produjo mientras la actriz disfruta de sus vacaciones en un paradisiaco lugar en el caribe.

Su mensaje lo inició afirmando que el 2022 fue un año en el que logró cumplir todos sus objetivos personales y laborales, pese a las dificultades que pudo haber tenido. Esto le sirvió para tomar las fuerzas necesarias para expresar lo que tenía guardado en su interior, analizarlas y compartir su experiencia.

“Solo quiero decirles que bajo ninguna circunstancia debemos soportar: el acoso, la intimidación, la violencia de género, el abuso de poder, el bullying o la difamación. No pueden ser tolerados. Pero camino con fe de que el alzar la voz y con la verdad siempre es lo que está bien”, fue lo primero que dijo la paisa a través de su cuenta oficial de Instagram.

Danna García compartió con sus seguidores una experiencia de vida en la que afirmó que no se deben permitir los abusos ni la violencia de género. @dannagarcia/Instagram

Posteriormente, agregó que si esta denuncia servía para poder salvar a alguien de vivir este tipo de situaciones, denunciar lo que ocurre en su entorno con respecto a la violencia de género, habría cumplido su objetivo inicial.

Con esta publicación, logró despertar en sus seguidores el interés de conocer más a profundidad sobre lo que estaba ocurriendo por lo que realizó un live en el que aclaró otras dudas respecto a la confesión que había realizado. Allí señaló que no se siente especial ni diferente por salir a hablar de lo que ocurrió y que esto, ya traspasó a temas legales por lo que no puede referirse mucho al respecto.

“No debemos… Sé que mucha gente se queda callada, sé que muchos no lo decimos por miedo a perder a una persona, a un trabajo, a un sueño, por miedo a ser juzgados y que tergiversen la verdad… No, porque nunca quiero que le digan a mi hijo que su mamá es algo que no es”, agregó la paisa.

Concluyó diciendo que no tiene nada que ver con su entorno social, con su esposo o con sus hijos.

