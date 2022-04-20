法国总统辩论：马琳·勒庞打破伊曼纽尔·马克龙偏爱的最后机会

A combination picture shows portraits of the two candidates running for the second round in the 2022 French presidential election, Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, and French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election. Pictures taken February 5, 2022 (L) and April 2, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

今晚伊曼纽尔·马克龙和马琳·勒庞在法国电视台上的辩论是极右翼候选人试图扭转最近几天民意调查中领先优势增加以支持法国总统的趋势的最后一次重大机会。

将在下周日总统大选第二轮中为爱丽舍大选效力的两位候选人将在一场辩论中至少面对两个半小时，这场辩论已成为法国的经典之作，在某种程度上，这是两人已经在2017年出演的辩论的重演。

然后，当晚的获胜者是马克龙，他也是第二轮无可争议的最爱，他最终以66.10％的选票席卷了民意调查，而勒庞的选票为33.9％。

自那时以来，情况发生了实质性变化，最好的例子是，在10日第一轮选举结束时，一些民意调查显示当值总统获胜，但只有两个百分点。

El debate está organizado por las dos grandes cadenas de televisión, la privada TF1 (la de mayor audiencia) y la pública France 2, aunque otros medios lo emiten también en directo. REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS

从那时起，民意调查一直显示两个对手之间的差异有所增加。例如，Demoscopic Institute Opinion Way 本周二给了马克龙56％的投票意向，比上周五增加了两个百分点。相反，勒庞当时也下跌了两点至44％。

辩论是由两个主要的电视频道组织的，一个是私人的电视频道 TF1（观众人数最多的电视频道）和公众的 France 2，尽管其他媒体也进行了现场直播。

来自这些网络的两名记者吉尔斯·布洛（Gilles Bouleau）和莱亚·萨拉梅（LéaSalamé）将负责主持辩论，确保发言时间平等，并设定从一个问题到另一个问题的步伐和通道，但不要直接干预内容以避免任何争议他们的角色。

每位候选人都任命了一名辅导员，他将监督表现是否符合先前设定的规则，例如，屏幕上不会出现一名候选人在笔记中丢失或挠鼻子的潜在有害图像。

El presidente del Senado francés, Gerard Larcher, habla durante un mitin de campaña política de Valerie Pecresse, jefa de la región de París Ile-de-France y candidata de LR en las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, Francia, el 3 de abril de 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier REUTERS

在竞选的这一重要时刻之后的几个小时，参议院议长杰拉德·拉彻（GérardLardLarcher），保守党共和党人（LE Republianos）成员，周三在《巴黎人》报纸上接受采访时解释说，他将投票支持马克龙，因为 “马琳·勒庞对国家构成威胁”，尽管他指出，这种支持并不意味着你批准前者的计划。

佩皮尼昂市长路易斯·阿利奥特（Louis Alliot）是勒庞（及其前搭档）的主要支持者之一，他在欧洲 1 上重申了这样的信息：他的候选人愿意结盟，如果在新的多数派中获胜，将有 “各行各业的人”，包括另一位领导人的人Reconquista 党极右翼，埃里克·泽穆尔。

（包含来自 EFE 的信息）

继续阅读：